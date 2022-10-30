https://sputnik-georgia.ru/20221030/sbornaya-gruzii-zanyala-vtoroe-mesto-na-molodezhnom-chempionate-evropy-po-dzyudo-271768200.html

Сборная Грузии заняла второе место на молодежном чемпионате Европы по дзюдо

Сборная Грузии заняла второе место на молодежном чемпионате Европы по дзюдо

Грузинские дзюдоисты завоевали на турнире три медали - две золотые и одну бронзовую 30.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо заняла второе место в общем зачете среди мужчин на чемпионате Европы U-23, прошедшем в Сараево, сообщает Федерацию дзюдо Грузии.Грузинские дзюдоисты завоевали на турнире три медали - две золотые и одну бронзовую.В последний день турнира грузинский дзюдоист 21 летний Саба Инанеишвили (+100) победил в схватке за третье место немца Йонаса Шрайбера.Дзюдоисты из Грузии поборются за медали чемпионата Европы в Сараево >>Ранее Илья Суламанидзе (-100 кг) и Ника Харазишвили (+90) стали победителями чемпионата в своих весовых категориях. В воскресенье в Сараево сборная Грузии примет участие в командных соревнованиях.Сборная Грузии по дзюдо отправилась в Сараево 27 октября в составе 13 спортсменов – девяти юношей и четырех девушек. Турнир в Сараево проходит с 28 по 30 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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