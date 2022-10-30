https://sputnik-georgia.ru/20221030/gruzinskiy-rezhisser-stal-luchshim-na-kinofestivale-v-stambule-271770572.html

Грузинский режиссер стал лучшим на кинофестивале в Стамбуле

Грузинский режиссер стал лучшим на кинофестивале в Стамбуле

Обладатель приза "Лучший режиссер" получил от организаторов 15 тысяч турецких лир, это чуть больше 800 долларов 30.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Грузинский режиссер Давид (Дата) Пирцхалава получил приз за лучшую режиссуру на Международном босфорском кинофестивале International Bosphorus Film Festival в Стамбуле за картину "Большая перемена".Фильм "Большая перемена" был выбран в сентябре в качестве фильма-кандидата от Грузии для представления на "Оскар". Решение приняло жюри из 12 человек.Обладатель приза "Лучший режиссер" получил от организаторов 15 тысяч турецких лир, это чуть больше 800 долларов.Грузия выбрала фильм-кандидат на соискание премии "Оскар" >>"Большая перемена" - это дебют Давида Пирцхалава в полном метре. Он является автором нескольких короткометражных картин.Одна из них - лента "Отец" - в 2015 году победила в международном конкурсе короткометражных лент "Леопарды завтрашнего дня" на кинофестивале в Локарно в Швейцарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, культура, давид пирцхалава, стамбул, кинофестиваль, триумф грузинского кино, грузинское кино