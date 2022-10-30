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https://sputnik-georgia.ru/20221030/gruzinskiy-rezhisser-stal-luchshim-na-kinofestivale-v-stambule-271770572.html
Грузинский режиссер стал лучшим на кинофестивале в Стамбуле
Грузинский режиссер стал лучшим на кинофестивале в Стамбуле
Обладатель приза "Лучший режиссер" получил от организаторов 15 тысяч турецких лир, это чуть больше 800 долларов 30.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Грузинский режиссер Давид (Дата) Пирцхалава получил приз за лучшую режиссуру на Международном босфорском кинофестивале International Bosphorus Film Festival в Стамбуле за картину "Большая перемена".Фильм "Большая перемена" был выбран в сентябре в качестве фильма-кандидата от Грузии для представления на "Оскар". Решение приняло жюри из 12 человек.Обладатель приза "Лучший режиссер" получил от организаторов 15 тысяч турецких лир, это чуть больше 800 долларов.Грузия выбрала фильм-кандидат на соискание премии "Оскар" &gt;&gt;"Большая перемена" - это дебют Давида Пирцхалава в полном метре. Он является автором нескольких короткометражных картин.Одна из них - лента "Отец" - в 2015 году победила в международном конкурсе короткометражных лент "Леопарды завтрашнего дня" на кинофестивале в Локарно в Швейцарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, давид пирцхалава, стамбул, кинофестиваль, триумф грузинского кино, грузинское кино
грузия, новости, культура, давид пирцхалава, стамбул, кинофестиваль, триумф грузинского кино, грузинское кино

Грузинский режиссер стал лучшим на кинофестивале в Стамбуле

12:33 30.10.2022 (обновлено: 12:36 30.10.2022)
© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкВиды Стамбула
Виды Стамбула - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Обладатель приза "Лучший режиссер" получил от организаторов 15 тысяч турецких лир, это чуть больше 800 долларов
ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Грузинский режиссер Давид (Дата) Пирцхалава получил приз за лучшую режиссуру на Международном босфорском кинофестивале International Bosphorus Film Festival в Стамбуле за картину "Большая перемена".
Фильм "Большая перемена" был выбран в сентябре в качестве фильма-кандидата от Грузии для представления на "Оскар". Решение приняло жюри из 12 человек.
Обладатель приза "Лучший режиссер" получил от организаторов 15 тысяч турецких лир, это чуть больше 800 долларов.
Грузия выбрала фильм-кандидат на соискание премии "Оскар" >>
"Большая перемена" - это дебют Давида Пирцхалава в полном метре. Он является автором нескольких короткометражных картин.
Одна из них - лента "Отец" - в 2015 году победила в международном конкурсе короткометражных лент "Леопарды завтрашнего дня" на кинофестивале в Локарно в Швейцарии.
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