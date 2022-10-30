https://sputnik-georgia.ru/20221030/tbilisskie-transportniki-poluchili-nagrady-v-svoy-professionalnyy-prazdnik-271771908.html

Тбилисские транспортники получили награды в свой профессиональный праздник

Тбилисские транспортники получили награды в свой профессиональный праздник

Почетными работниками 2022 года стали водители автобусов, механики автосервиса, автобусные диспетчеры и работники службы безопасности дорожного движения 30.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-30T13:36+0400

2022-10-30T13:36+0400

2022-10-30T13:52+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250833912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_085c293fb56f7e0a3d0d3c7e987038d4.jpg

ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Тбилисская транспортная компания удостоила 11 своих сотрудников, прослуживших в компании четверть века, звания "Почетного работника 2022".Профессиональный праздник работников автомобильного и городского транспорта - День автомобилиста, ежегодно празднуют в последнее воскресенье октября.Почетными работниками 2022 года стали водители автобусов, механики автосервиса, автобусные диспетчеры и работники службы безопасности дорожного движения.Спрос на общественный транспорт увеличится – мэрия Тбилиси >>Генеральный директор Тбилисской транспортной компании Георгий Шарков вместе с другими членами дирекции поздравил заслуженных работников с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за неустанный труд для бесперебойной и безопасной эксплуатации муниципального транспорта на протяжении многих лет.В свою очередь сам Шарков был признан "Лучшим работодателем".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, транспорт