https://sputnik-georgia.ru/20221030/tbilisskie-transportniki-poluchili-nagrady-v-svoy-professionalnyy-prazdnik-271771908.html
Тбилисские транспортники получили награды в свой профессиональный праздник
Тбилисские транспортники получили награды в свой профессиональный праздник
Почетными работниками 2022 года стали водители автобусов, механики автосервиса, автобусные диспетчеры и работники службы безопасности дорожного движения 30.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-30T13:36+0400
2022-10-30T13:36+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Тбилисская транспортная компания удостоила 11 своих сотрудников, прослуживших в компании четверть века, звания "Почетного работника 2022".Профессиональный праздник работников автомобильного и городского транспорта - День автомобилиста, ежегодно празднуют в последнее воскресенье октября.Почетными работниками 2022 года стали водители автобусов, механики автосервиса, автобусные диспетчеры и работники службы безопасности дорожного движения.Спрос на общественный транспорт увеличится – мэрия Тбилиси >>Генеральный директор Тбилисской транспортной компании Георгий Шарков вместе с другими членами дирекции поздравил заслуженных работников с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за неустанный труд для бесперебойной и безопасной эксплуатации муниципального транспорта на протяжении многих лет.В свою очередь сам Шарков был признан "Лучшим работодателем".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, транспорт
Тбилисские транспортники получили награды в свой профессиональный праздник
13:36 30.10.2022 (обновлено: 13:52 30.10.2022)
Почетными работниками 2022 года стали водители автобусов, механики автосервиса, автобусные диспетчеры и работники службы безопасности дорожного движения
ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Тбилисская транспортная компания удостоила 11 своих сотрудников, прослуживших в компании четверть века, звания "Почетного работника 2022".
Профессиональный праздник работников автомобильного и городского транспорта - День автомобилиста, ежегодно празднуют в последнее воскресенье октября.
Почетными работниками 2022 года стали водители автобусов, механики автосервиса, автобусные диспетчеры и работники службы безопасности дорожного движения.
Генеральный директор Тбилисской транспортной компании Георгий Шарков вместе с другими членами дирекции поздравил заслуженных работников с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за неустанный труд для бесперебойной и безопасной эксплуатации муниципального транспорта на протяжении многих лет.
В свою очередь сам Шарков был признан "Лучшим работодателем".