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Басилашвили одержал первую победу на турнире Masters в Париже
Басилашвили одержал первую победу на турнире Masters в Париже
Победой на Paris Masters Басилашвили прервал свою серию из девяти поражений подряд 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T18:34+0400
2022-10-31T18:34+0400
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грузинские теннисисты на международных турнирах
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили начал выступление на последнем турнире этой осени 2022 Rolex Paris Masters с уверенной победы.Басилашвили в двух сетах обыграл француза Квентина Халиса - 6:3, 6:4. Следующим соперником Басилашвили станет победитель встречи хорвата Марина Чилича и итальянца Лоренцо Музетти.Победой на Paris Masters Басилашвили прервал свою серию из девяти поражений подряд и выиграл первый матч после 29 июня.Теннисист Басилашвили признан невиновным в семейном насилии >>Заключительный в сезоне 2022 года теннисный турнир серии Masters пройдет в Париже 31 октября по 6 ноября. Турнир собрал всех главных звезд ATP.Николоз Басилашвили одержал 15 побед в последних 45 матчах. Два года грузинский теннисист находился под следствием по обвинению в домашнем насилии, что сказалось на его рейтинге. Недавно он был оправдан за недостаточностью улик. Сейчас Басилашвили 106 ракетка, согласно рейтингу ATP.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, спорт, николоз басилашвили, atp, париж, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
грузия, новости, спорт, николоз басилашвили, atp, париж, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
Басилашвили одержал первую победу на турнире Masters в Париже
18:34 31.10.2022 (обновлено: 19:48 31.10.2022)
Победой на Paris Masters Басилашвили прервал свою серию из девяти поражений подряд
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили начал выступление на последнем турнире этой осени 2022 Rolex Paris Masters с уверенной победы.
Басилашвили в двух сетах обыграл француза Квентина Халиса - 6:3, 6:4. Следующим соперником Басилашвили станет победитель встречи хорвата Марина Чилича и итальянца Лоренцо Музетти.
Победой на Paris Masters Басилашвили прервал свою серию из девяти поражений подряд и выиграл первый матч после 29 июня.
Заключительный в сезоне 2022 года теннисный турнир серии Masters пройдет в Париже 31 октября по 6 ноября. Турнир собрал всех главных звезд ATP.
Николоз Басилашвили одержал 15 побед в последних 45 матчах. Два года грузинский теннисист находился под следствием по обвинению в домашнем насилии, что сказалось на его рейтинге. Недавно он был оправдан за недостаточностью улик. Сейчас Басилашвили 106 ракетка, согласно рейтингу ATP.