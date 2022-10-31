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Бывший президент Бразилии станет главой государства в третий раз

Бывший президент Бразилии станет главой государства в третий раз

По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника отдали голоса 49,1% пришедших на выборы 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов.Верховный избирательный суд объявил Лулу да Силву победителем второго тура президентских выборов. По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника, действующего президента Жаира Болсонару, отдали голоса 49,1% пришедших на выборы.Выборы президента в Бразилии - победителя определит второй тур >>В абсолютных цифрах преимущество Лулы перед Болсонару составило почти 2,14 миллиона голосов. Всего в воскресном голосовании приняли участие 118,55 миллиона избирателей из 156,4 миллиона граждан, имеющих право голоса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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