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Fly Arna совершила первый рейс по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван

Fly Arna совершила первый рейс по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван

Авиакомпания Fly Arna будет выполнять рейсы трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям 31.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 окт— Sputnik. Национальная авиакомпания Армении Fly Arna совершила первый рейс по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван из аэропорта "Звартноц", сообщает пресс-служба Тбилисского международного аэропорта.На борту лайнера находились 167 пассажиров. Из Тбилиси в Ереван отправились 110 человек.Авиакомпания Fly Arna будет выполнять рейсы трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Длительность полета - 50 минут.Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти >>Fly Arna — национальная авиакомпания Армении, совместное предприятие Армянского государственного фонда интересов (ANIF) и группы Air Arabia.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, туризм, армения, тбилиси, ереван, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии