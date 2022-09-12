https://sputnik-georgia.ru/20220912/passazhiropotok-v-aeroportakh-tbilisi-i-batumi-prodolzhaet-rasti-270356971.html

Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти

Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти

В августе аэропортами в столице Грузии и черноморском курортном городе Батуми воспользовались около 470 тысяч пассажиров 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T19:49+0400

2022-09-12T19:49+0400

2022-09-12T19:49+0400

грузия

туризм

экономика

шота руставели

тбилиси

батуми

tav georgia

тбилисский международный аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23338/09/233380984_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cdfc23b1a988f1e6464a744853002a40.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели в августе вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.В августе 2022 года аэропорт обслужил 363 830 пассажиров, тем самым восстановив показатели за август 2019 года на 92%.На сегодняшний день в аэропорту оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям.Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, то в августе им воспользовались 103 625 пассажиров, что на 2% больше, чем за тот же период 2021 года, и на 7% больше чем в августе 2019 года.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту рекордно вырос>>В летний сезон 21 авиакомпания выполняла рейсы по 17 направлениям из аэропорта Батуми.TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.Проект искусственного острова в Батуми поможет экономическому развитию Аджарии - премьер>>Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.

тбилиси

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, экономика, шота руставели, тбилиси, батуми, tav georgia, тбилисский международный аэропорт