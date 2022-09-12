Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220912/passazhiropotok-v-aeroportakh-tbilisi-i-batumi-prodolzhaet-rasti-270356971.html
Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти
Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти
В августе аэропортами в столице Грузии и черноморском курортном городе Батуми воспользовались около 470 тысяч пассажиров 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T19:49+0400
2022-09-12T19:49+0400
грузия
туризм
экономика
шота руставели
тбилиси
батуми
tav georgia
тбилисский международный аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23338/09/233380984_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cdfc23b1a988f1e6464a744853002a40.jpg
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели в августе вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.В августе 2022 года аэропорт обслужил 363 830 пассажиров, тем самым восстановив показатели за август 2019 года на 92%.На сегодняшний день в аэропорту оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям.Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, то в августе им воспользовались 103 625 пассажиров, что на 2% больше, чем за тот же период 2021 года, и на 7% больше чем в августе 2019 года.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту рекордно вырос&gt;&gt;В летний сезон 21 авиакомпания выполняла рейсы по 17 направлениям из аэропорта Батуми.TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.Проект искусственного острова в Батуми поможет экономическому развитию Аджарии - премьер&gt;&gt;Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.
тбилиси
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23338/09/233380984_84:0:1416:999_1920x0_80_0_0_2a13451e09b1e6fed67cef394f05cb8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, туризм, экономика, шота руставели, тбилиси, батуми, tav georgia, тбилисский международный аэропорт
грузия, туризм, экономика, шота руставели, тбилиси, батуми, tav georgia, тбилисский международный аэропорт

Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти

19:49 12.09.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский международный аэропорт
Тбилисский международный аэропорт - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В августе аэропортами в столице Грузии и черноморском курортном городе Батуми воспользовались около 470 тысяч пассажиров
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели в августе вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.
В августе 2022 года аэропорт обслужил 363 830 пассажиров, тем самым восстановив показатели за август 2019 года на 92%.
На сегодняшний день в аэропорту оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям.
Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, то в августе им воспользовались 103 625 пассажиров, что на 2% больше, чем за тот же период 2021 года, и на 7% больше чем в августе 2019 года.
Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту рекордно вырос>>
В летний сезон 21 авиакомпания выполняла рейсы по 17 направлениям из аэропорта Батуми.
TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.
В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.
Проект искусственного острова в Батуми поможет экономическому развитию Аджарии - премьер>>
Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0