https://sputnik-georgia.ru/20221031/ivanishvili-ne-vstrechalsya-prezidentom-azerbaydzhana-v-gruzii--chubinidze-271793814.html

Иванишвили не встречался с президентом Азербайджана в Грузии – Чубинидзе

Иванишвили не встречался с президентом Азербайджана в Грузии – Чубинидзе

Чубинидзе уверяет "со стопроцентной гарантией", что подобной встречи не было 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T15:15+0400

2022-10-31T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Начальник Специальной службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе назвал несерьезной информацию о тайной встрече миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Грузии.Заявление о тайной встрече Иванишвили с Алиевым сделал лидер "Лейбористской партии Грузии" Шалва Нателашвили на второй же день визита президента Азербайджана в Грузию. Как утверждает оппозиционный политик, на встрече Иванишвили договаривался с Алиевым "о распределении между клановыми семьями миллиардов, накопленных в результате транспортировки нефти и газа в Европу".Алиев посетил Грузию с однодневным рабочим визитом ровно неделю назад. Иностранный гость провел встречу с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили.Иванишвили и Алиев провели тайную встречу в Грузии?>>В рамках визита Алиев и Гарибашвили обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Было заявлено, что страны продолжат проекты, которые помогут росту экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана через Грузию на международные рынки.Кроме того, президент Азербайджана заявил о готовности запуска трехстороннего формата диалога на Южном Кавказе, с участием Грузии и Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, анзор чубинидзе, ильхам алиев, азербайджан, армения, специальная служба государственной охраны