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Иванишвили не встречался с президентом Азербайджана в Грузии – Чубинидзе
Иванишвили не встречался с президентом Азербайджана в Грузии – Чубинидзе
Чубинидзе уверяет "со стопроцентной гарантией", что подобной встречи не было 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T15:15+0400
2022-10-31T15:15+0400
2022-10-31T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Начальник Специальной службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе назвал несерьезной информацию о тайной встрече миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Грузии.Заявление о тайной встрече Иванишвили с Алиевым сделал лидер "Лейбористской партии Грузии" Шалва Нателашвили на второй же день визита президента Азербайджана в Грузию. Как утверждает оппозиционный политик, на встрече Иванишвили договаривался с Алиевым "о распределении между клановыми семьями миллиардов, накопленных в результате транспортировки нефти и газа в Европу".Алиев посетил Грузию с однодневным рабочим визитом ровно неделю назад. Иностранный гость провел встречу с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили.Иванишвили и Алиев провели тайную встречу в Грузии?>>В рамках визита Алиев и Гарибашвили обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Было заявлено, что страны продолжат проекты, которые помогут росту экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана через Грузию на международные рынки.Кроме того, президент Азербайджана заявил о готовности запуска трехстороннего формата диалога на Южном Кавказе, с участием Грузии и Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, анзор чубинидзе, ильхам алиев, азербайджан, армения, специальная служба государственной охраны
Иванишвили не встречался с президентом Азербайджана в Грузии – Чубинидзе
15:15 31.10.2022 (обновлено: 16:55 31.10.2022)
Чубинидзе уверяет "со стопроцентной гарантией", что подобной встречи не было
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Начальник Специальной службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе назвал несерьезной информацию о тайной встрече миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Грузии.
Заявление о тайной встрече Иванишвили с Алиевым сделал лидер "Лейбористской партии Грузии" Шалва Нателашвили на второй же день визита президента Азербайджана в Грузию. Как утверждает оппозиционный политик, на встрече Иванишвили договаривался с Алиевым "о распределении между клановыми семьями миллиардов, накопленных в результате транспортировки нефти и газа в Европу".
"Мне кажется, это очень несерьезный вопрос. Безусловно, я не присутствовал на встрече. Я руководитель службы охраны, я был там и обеспечивал охрану. Со стопроцентной гарантией говорю вам, что господин Бидзина Иванишвили там не находился", – заявил Чубинидзе журналистам.
Алиев посетил Грузию с однодневным рабочим визитом ровно неделю назад. Иностранный гость провел встречу с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили.
В рамках визита Алиев и Гарибашвили обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Было заявлено, что страны продолжат проекты, которые помогут росту экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана через Грузию на международные рынки.
Кроме того, президент Азербайджана заявил о готовности запуска трехстороннего формата диалога на Южном Кавказе, с участием Грузии и Армении.