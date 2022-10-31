https://sputnik-georgia.ru/20221031/komitet-parlamenta-podderzhal-poyavlenie-novogo-chlena-v-sovbeze-gruzii-271809070.html
Комитет парламента поддержал появление нового члена в Совбезе Грузии
Комитет парламента поддержал появление нового члена в Совбезе Грузии
Участие Главы специальной службы госохраны в работе СНБ необходимо при обсуждении вопросов безопасности, считают в правительстве 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T23:00+0400
2022-10-31T23:00+0400
2022-10-31T23:36+0400
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анзор чубинидзе
специальная служба государственной охраны
парламент грузии
совет безопасности грузии
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Глава Специальной службы государственной охраны будет участвовать в деятельности Совета национальной безопасности Грузии в качестве постоянного члена Совета.Глава Специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе представил в понедельник комитету по обороне и безопасности соответствующий законопроект, подготовленный по инициативе правительства. Комитет законопроект поддержал.Поправки вносятся в закон "О правилах планирования и координации политики национальной безопасности".По словам Чубинидзе, Спецслужба госохраны активно участвует в реализации специальных, оперативно-розыскных и иных превентивных мероприятий, которые служат выявлению и предотвращению угроз для государства.Служба осуществляет деятельность, относящуюся к сфере национальной безопасности, определенной законом "О планировании и координации политики национальной безопасности".Инициатором предстоящих изменений является правительство Грузии. Согласно действующему закону, постоянными членами Совета являются премьер-министр, министр обороны, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр финансов, глава Службы государственной безопасности, глава Службы разведки и командующий Силами обороны.В Совбезе Грузии появится новый постоянный член >>В администрации правительства пояснили, что участие главы Специальной службы госохраны в качестве постоянного члена в работе Совета национальной безопасности и в обсуждении вопросов безопасности необходимо.Это предоставит больше возможностей для реагирования и заблаговременного анализа вероятных угроз, а также повысит качество взаимодействия и взаимной координации с соответствующими ведомствами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, анзор чубинидзе, специальная служба государственной охраны, парламент грузии, совет безопасности грузии
грузия, новости, политика, анзор чубинидзе, специальная служба государственной охраны, парламент грузии, совет безопасности грузии
Комитет парламента поддержал появление нового члена в Совбезе Грузии
23:00 31.10.2022 (обновлено: 23:36 31.10.2022)
Участие Главы специальной службы госохраны в работе СНБ необходимо при обсуждении вопросов безопасности, считают в правительстве
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Глава Специальной службы государственной охраны будет участвовать в деятельности Совета национальной безопасности Грузии в качестве постоянного члена Совета.
Глава Специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе представил в понедельник комитету по обороне и безопасности соответствующий законопроект, подготовленный по инициативе правительства. Комитет законопроект поддержал.
Поправки вносятся в закон "О правилах планирования и координации политики национальной безопасности".
По словам Чубинидзе, Спецслужба госохраны активно участвует в реализации специальных, оперативно-розыскных и иных превентивных мероприятий, которые служат выявлению и предотвращению угроз для государства.
Служба осуществляет деятельность, относящуюся к сфере национальной безопасности, определенной законом "О планировании и координации политики национальной безопасности".
Инициатором предстоящих изменений является правительство Грузии. Согласно действующему закону, постоянными членами Совета являются премьер-министр, министр обороны, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр финансов, глава Службы государственной безопасности, глава Службы разведки и командующий Силами обороны.
В администрации правительства пояснили, что участие главы Специальной службы госохраны в качестве постоянного члена в работе Совета национальной безопасности и в обсуждении вопросов безопасности необходимо.
Это предоставит больше возможностей для реагирования и заблаговременного анализа вероятных угроз, а также повысит качество взаимодействия и взаимной координации с соответствующими ведомствами.