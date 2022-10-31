https://sputnik-georgia.ru/20221031/komitet-parlamenta-podderzhal-poyavlenie-novogo-chlena-v-sovbeze-gruzii-271809070.html

Комитет парламента поддержал появление нового члена в Совбезе Грузии

Комитет парламента поддержал появление нового члена в Совбезе Грузии

Участие Главы специальной службы госохраны в работе СНБ необходимо при обсуждении вопросов безопасности, считают в правительстве 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T23:00+0400

2022-10-31T23:00+0400

2022-10-31T23:36+0400

грузия

новости

политика

анзор чубинидзе

специальная служба государственной охраны

парламент грузии

совет безопасности грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271808904_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_c2140b44e8e87150eee61594fc64ea8a.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Глава Специальной службы государственной охраны будет участвовать в деятельности Совета национальной безопасности Грузии в качестве постоянного члена Совета.Глава Специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе представил в понедельник комитету по обороне и безопасности соответствующий законопроект, подготовленный по инициативе правительства. Комитет законопроект поддержал.Поправки вносятся в закон "О правилах планирования и координации политики национальной безопасности".По словам Чубинидзе, Спецслужба госохраны активно участвует в реализации специальных, оперативно-розыскных и иных превентивных мероприятий, которые служат выявлению и предотвращению угроз для государства.Служба осуществляет деятельность, относящуюся к сфере национальной безопасности, определенной законом "О планировании и координации политики национальной безопасности".Инициатором предстоящих изменений является правительство Грузии. Согласно действующему закону, постоянными членами Совета являются премьер-министр, министр обороны, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр финансов, глава Службы государственной безопасности, глава Службы разведки и командующий Силами обороны.В Совбезе Грузии появится новый постоянный член >>В администрации правительства пояснили, что участие главы Специальной службы госохраны в качестве постоянного члена в работе Совета национальной безопасности и в обсуждении вопросов безопасности необходимо.Это предоставит больше возможностей для реагирования и заблаговременного анализа вероятных угроз, а также повысит качество взаимодействия и взаимной координации с соответствующими ведомствами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, анзор чубинидзе, специальная служба государственной охраны, парламент грузии, совет безопасности грузии