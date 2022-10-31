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Обрушение моста в Индии - полиция арестовала девять человек
Обрушение моста в Индии - полиция арестовала девять человек
Мост в Морби был закрыт на протяжении двух лет. Его открыли для движения лишь несколько дней назад после реконструкции. 31.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Власти Индии арестовали 9 человек по делу об обрушении моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой полицию Индии.Ранее сообщалось, что 30 октября обрушился подвесной мост в штате Гуджарат (Индия). В результате инцидента погиб, по меньшей мере, 141 человек, еще 19 человек с серьезными травмами были доставлены в больницы.Как отметил представитель полиции Ашок Ядав, среди арестованных - два менеджера, два подрядчика, три охранника и два кассира компании Oreva Group, участвовавшей в обслуживании моста колониальной эпохи в Морби.Рухнувший мост в Индии: число жертв выросло до 130 человек &gt;&gt;Компания Oreva Group подписала контракт с властями на обслуживание моста, а также отвечала за его ремонт и продажу билетов.Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года. Его открыли 26 октября этого года после реконструкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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в мире, происшествия, новости, индия
в мире, происшествия, новости, индия

Обрушение моста в Индии - полиция арестовала девять человек

21:12 31.10.2022
© photo: Sputnik / Евгений Пахомов / Перейти в фотобанкПолиция в Индии
Полиция в Индии - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2022
© photo: Sputnik / Евгений Пахомов
/
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Мост в Морби был закрыт на протяжении двух лет. Его открыли для движения лишь несколько дней назад после реконструкции.
ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Власти Индии арестовали 9 человек по делу об обрушении моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой полицию Индии.
Ранее сообщалось, что 30 октября обрушился подвесной мост в штате Гуджарат (Индия). В результате инцидента погиб, по меньшей мере, 141 человек, еще 19 человек с серьезными травмами были доставлены в больницы.
Как отметил представитель полиции Ашок Ядав, среди арестованных - два менеджера, два подрядчика, три охранника и два кассира компании Oreva Group, участвовавшей в обслуживании моста колониальной эпохи в Морби.
Рухнувший мост в Индии: число жертв выросло до 130 человек >>
Компания Oreva Group подписала контракт с властями на обслуживание моста, а также отвечала за его ремонт и продажу билетов.
Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года. Его открыли 26 октября этого года после реконструкции.
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