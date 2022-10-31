https://sputnik-georgia.ru/20221031/prokuratura-gruzii-raskryla-esche-odno-transnatsionalnoe-prestuplenie-271786852.html

Прокуратура Грузии раскрыла еще одно транснациональное преступление

Прокуратура Грузии раскрыла еще одно транснациональное преступление

Жертвой мошенников стал гражданин Дании 31.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Генпрокуратура Грузии привлекла к уголовной ответственности иностранца и зарегистрированную в стране компанию за мошенничество и легализацию незаконных доходов, говорится в сообщении на сайте ведомства. Следствие установило, что иностранец и находящиеся с ним в преступной связи лица убедили гражданина Дании согласиться с предложением о якобы выкупе невыгодного инвестиционного пакета, приобретенного в прошлом, и обманным путем убедили перечислить 15 тысяч евро – т. н. страховую сумму, согласно достигнутому между сторонами соглашению, на банковский счет заблаговременно основанного в Грузии предприятия.В целях легализации этих денег злоумышленники, используя банковские счета компании, разделили эту сумму и с фиктивным назначением и с использованием фальшивых инвойсов перечислили за границу на банковские счета обвиняемого и связанных с ним лиц. В Грузии раскрыли схему международного мошенничества: пострадал гражданин Латвии>>Иностранцу предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере группой и легализации незаконного дохода, за что ему грозит от шести до девяти лет тюрьмы.Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании для него ареста в качестве меры пресечения.Что касается юридического лица, компания обвиняется в легализации незаконного дохода, за чем последовало получение дохода в крупном размере. Наказание за это преступление – ликвидация или лишение права деятельности и штраф. Прокуратура подчеркнула, что одним из важнейших направлений ее работы является борьба с транснациональной преступностью. В настоящее время продолжается работа над выявлением других членов преступной группы, а также тех, кто занят аналогичной незаконной деятельностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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