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https://sputnik-georgia.ru/20221031/tragediya-v-parke-vake--oppozitsiya-trebuet-otvetov-ot-mera-tbilisi-271795671.html
Трагедия в парке Ваке – оппозиция требует ответов от мэра Тбилиси
Трагедия в парке Ваке – оппозиция требует ответов от мэра Тбилиси
У оппозиции есть вопросы к градоначальнику относительно трагедии в парке Ваке 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T16:16+0400
2022-10-31T16:16+0400
политика
грузия
новости
каха каладзе
ираклий надирадзе
георгий ткемаладзе
тбилиси
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Оппозиционные депутаты тбилисского сакребуло (совещательный орган) вновь вызывают мэра Тбилиси Каху Каладзе в сакребуло – фракции еще раз поставили вопрос созыва внеочередного заседания.У оппозиции есть вопросы к градоначальнику относительно трагедии в парке Ваке, во время которой от удара током пострадали трое детей, одна из пострадавших, 13-летняя девочка, умерла.По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили, который обвиняется в служебной халатности, повлекшей смерть человека.Требования оппозиции не удовлетворил председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе. Как он разъяснил, в ближайшем будущем мэр Тбилиси должен выступить с очередным отчетом, а на данном этапе, когда расследование в активной фазе, он считает приход Каладзе нецелесообразным."Оппозиция вновь пытается перевести случившуюся трагедию в парке Ваке в политическое измерение. Для нас важно, чтобы на все вопросы были даны ответы. В ближайшем будущем будет очередное представление отчета мэра, и он обязательно придет в сакребуло", - заявил Ткемаладзе."Мэрия Тбилиси не предпринимала незаконных шагов" - Каладзе о трагедии в парке Ваке&gt;&gt;По его словам, когда председатель сакребуло не назначает внеочередное заседание, представители оппозиции имеют право его назначить и потребовать проведения заседания."А мы не собираемся назначать заседание, в котором не планируем участвовать. У оппозиции есть на это право и если у них есть желание, то могут сами сделать это", - отметил Ткемаладзе.Ранее Каладзе заявил, что мэрия Тбилиси не предпринимала ни единого незаконного шага в связи с фонтаном в парке Ваке, из-за которого в парке развернулась трагедия.По версии следствия, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке, в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током, и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознание.Эпизод о трагедии в паркеКак установило расследование, причиной появления тока напряжением 380 вольт в воде фонтана стало повреждение кабеля.Как выяснила прокуратура, скрыть черные трубы обмоткой белого цвета из нержавеющей стали уже после сдачи объекта в устной форме потребовал заместитель главы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси от менеджера компании "Гринсервис +", осуществлявшей ремонт фонтана.Менеджер передал поручение директору, а тот поручил выполнение работы представителю компании "Нью метал дизайн", у которой был контракт с "Гринсервис +" . Представитель компании "Нью метал дизайн" нанял двух сварщиков для этой работы.Сварщики 22 сентября 2022 года, чтобы укрепить обмотку, сняли металлическую сетку с электрического насоса, а, завершив работу, укрепили ее так, что кабель, по которому проходил ток напряжением 380 вольт, оказался под ней. Изоляция кабеля была нарушена, и ток пошел в воду.При этом ни представитель компании "Нью метал дизайн", ни делопроизводитель компании "Гринсервис +", которым было поручено следить за сварщиками, не проверили их работу.А директор "Гринсервис +" без экспертной работы сдал ее замглавы департамента охраны окружающей среды, тот принял работу, также не проверив ее.По данным прокуратуры замглавы департамента охраны окружающей среды мэрии Тбилиси предъявлено обвинение в служебной халатности, повлекшей смерть человека, директору и делопроизводителю "Гринсервис +", а также представителю "Нью метал дизайн" - в халатности, повлекшей смерть человека, а двум сварщикам – в нарушении правил безопасности во время осуществления работ, повлекшем смерть человека.Эпизод о фальшивой экспертизеФальшивое экспертное заключение всплыло после того, как следствие стало проверять документацию, связанную со сдачей работ по ремонту фонтана в парке, из-за трагедии, случившейся на второй день после открытия.Как выяснилось, компания "Гринсервис +" при оформлении акта о сдаче-приемке работ со службой охраны окружающей среды мэрии Тбилиси должна была представить заключение экспертов о проделанной работе и ее соответствии условиям соглашения и проекту.После того, как компания "Гринсервис" завершила часть работ и должна была сдать их мэрии Тбилиси, она наняла компанию "Мшенэксперти" для подготовки заключения.Инспектор и технический менеджер изучили только соответствие выполненных работ тратам, а не соответствие их нормам и правилам строительства и 19 августа 2022 года отправили свое заключение сотруднику "Гринсервис +". Тот, увидев заключение, пришел в "Мшенэксперти" и уговорил инспектора и технического менеджера компании прописать в заключении, что они якобы изучили соответствие работ нормам и правилам строительства, пообещав им сотрудничество в дальнейшем.Уже 25 августа инспектор и технический менеджер "Мшенэксперти" составили фальшивое заключение. Это заключение директор представил службе охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, и 26 августа 2022 года акт сдачи-приемки работ был оформлен.Прокуратура предъявила обвинение директору "Гринсервис +", который является обвиняемым и в эпизоде с повреждением высоковольтного кабеля, в использовании фальшивого официального документа, сотруднику "Гринсервис +" - в поощрении создания фальшивого официального документа, а также директору и инспектору "Мшенэксперти" - в изготовлении и сбыте фальшивого официального документа".Детей вытащил из воды садовник Деви Мезурнишвили, после чего всех доставили в клинику, где Марита Мепаришвили скончалась от полученной электротравмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, каха каладзе, ираклий надирадзе, георгий ткемаладзе, тбилиси, грузинская мечта
политика, грузия, новости, каха каладзе, ираклий надирадзе, георгий ткемаладзе, тбилиси, грузинская мечта

Трагедия в парке Ваке – оппозиция требует ответов от мэра Тбилиси

16:16 31.10.2022
© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
Каха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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У оппозиции есть вопросы к градоначальнику относительно трагедии в парке Ваке
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Оппозиционные депутаты тбилисского сакребуло (совещательный орган) вновь вызывают мэра Тбилиси Каху Каладзе в сакребуло – фракции еще раз поставили вопрос созыва внеочередного заседания.
У оппозиции есть вопросы к градоначальнику относительно трагедии в парке Ваке, во время которой от удара током пострадали трое детей, одна из пострадавших, 13-летняя девочка, умерла.
По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили, который обвиняется в служебной халатности, повлекшей смерть человека.

"Тот факт, что сегодня здесь нет членов фракции "Грузинская мечта" говорит о том, что это сакребуло превратилось в одну большую бутафорию… Несмотря на то, что они сегодня сюда не явились, у нас еще остаются пути, к которым мы обязательно прибегнем, и Кахи Каладзе придется ответить на вопросы", - заявил оппозиционный депутат Ираклий Надирадзе.

Требования оппозиции не удовлетворил председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе. Как он разъяснил, в ближайшем будущем мэр Тбилиси должен выступить с очередным отчетом, а на данном этапе, когда расследование в активной фазе, он считает приход Каладзе нецелесообразным.
"Оппозиция вновь пытается перевести случившуюся трагедию в парке Ваке в политическое измерение. Для нас важно, чтобы на все вопросы были даны ответы. В ближайшем будущем будет очередное представление отчета мэра, и он обязательно придет в сакребуло", - заявил Ткемаладзе.
"Мэрия Тбилиси не предпринимала незаконных шагов" - Каладзе о трагедии в парке Ваке>>
По его словам, когда председатель сакребуло не назначает внеочередное заседание, представители оппозиции имеют право его назначить и потребовать проведения заседания.
"А мы не собираемся назначать заседание, в котором не планируем участвовать. У оппозиции есть на это право и если у них есть желание, то могут сами сделать это", - отметил Ткемаладзе.
Ранее Каладзе заявил, что мэрия Тбилиси не предпринимала ни единого незаконного шага в связи с фонтаном в парке Ваке, из-за которого в парке развернулась трагедия.
По версии следствия, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке, в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током, и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознание.

Эпизод о трагедии в парке

Как установило расследование, причиной появления тока напряжением 380 вольт в воде фонтана стало повреждение кабеля.
Как выяснила прокуратура, скрыть черные трубы обмоткой белого цвета из нержавеющей стали уже после сдачи объекта в устной форме потребовал заместитель главы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси от менеджера компании "Гринсервис +", осуществлявшей ремонт фонтана.
Менеджер передал поручение директору, а тот поручил выполнение работы представителю компании "Нью метал дизайн", у которой был контракт с "Гринсервис +" . Представитель компании "Нью метал дизайн" нанял двух сварщиков для этой работы.
Сварщики 22 сентября 2022 года, чтобы укрепить обмотку, сняли металлическую сетку с электрического насоса, а, завершив работу, укрепили ее так, что кабель, по которому проходил ток напряжением 380 вольт, оказался под ней. Изоляция кабеля была нарушена, и ток пошел в воду.
При этом ни представитель компании "Нью метал дизайн", ни делопроизводитель компании "Гринсервис +", которым было поручено следить за сварщиками, не проверили их работу.
А директор "Гринсервис +" без экспертной работы сдал ее замглавы департамента охраны окружающей среды, тот принял работу, также не проверив ее.
По данным прокуратуры замглавы департамента охраны окружающей среды мэрии Тбилиси предъявлено обвинение в служебной халатности, повлекшей смерть человека, директору и делопроизводителю "Гринсервис +", а также представителю "Нью метал дизайн" - в халатности, повлекшей смерть человека, а двум сварщикам – в нарушении правил безопасности во время осуществления работ, повлекшем смерть человека.

Эпизод о фальшивой экспертизе

Фальшивое экспертное заключение всплыло после того, как следствие стало проверять документацию, связанную со сдачей работ по ремонту фонтана в парке, из-за трагедии, случившейся на второй день после открытия.
Как выяснилось, компания "Гринсервис +" при оформлении акта о сдаче-приемке работ со службой охраны окружающей среды мэрии Тбилиси должна была представить заключение экспертов о проделанной работе и ее соответствии условиям соглашения и проекту.
После того, как компания "Гринсервис" завершила часть работ и должна была сдать их мэрии Тбилиси, она наняла компанию "Мшенэксперти" для подготовки заключения.
Инспектор и технический менеджер изучили только соответствие выполненных работ тратам, а не соответствие их нормам и правилам строительства и 19 августа 2022 года отправили свое заключение сотруднику "Гринсервис +". Тот, увидев заключение, пришел в "Мшенэксперти" и уговорил инспектора и технического менеджера компании прописать в заключении, что они якобы изучили соответствие работ нормам и правилам строительства, пообещав им сотрудничество в дальнейшем.
Уже 25 августа инспектор и технический менеджер "Мшенэксперти" составили фальшивое заключение. Это заключение директор представил службе охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, и 26 августа 2022 года акт сдачи-приемки работ был оформлен.
Прокуратура предъявила обвинение директору "Гринсервис +", который является обвиняемым и в эпизоде с повреждением высоковольтного кабеля, в использовании фальшивого официального документа, сотруднику "Гринсервис +" - в поощрении создания фальшивого официального документа, а также директору и инспектору "Мшенэксперти" - в изготовлении и сбыте фальшивого официального документа".
Детей вытащил из воды садовник Деви Мезурнишвили, после чего всех доставили в клинику, где Марита Мепаришвили скончалась от полученной электротравмы.
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