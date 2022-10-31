https://sputnik-georgia.ru/20221031/tranzitnyy-potentsial-gruzii-delaet-ee-klyuchevym-zvenom-mirovoy-torgovli-271810320.html
Транзитный потенциал Грузии делает ее ключевым звеном мировой торговли
Транзитный потенциал Грузии делает ее ключевым звеном мировой торговли
В течение последующих пяти лет Азербайджан планирует удвоить экспорт природного газа в Европу 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T23:37+0400
2022-10-31T23:37+0400
2022-10-31T23:37+0400
грузия
новости
ильхам алиев
экономика
леван давиташвили
азербайджан
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24251/11/242511149_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2631e9f158a710a98ea3320fd1ad68d0.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Правительство Грузии запланировало важные проекты, которые выведут транзитный потенциал страны на новый уровень, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.В начале прошлой недели президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе рабочего визита в Тбилиси заявил о планах увеличить экспорт электроэнергии и природного газа на международные рынки через Грузию.По информации Алиева, в течение последующих пяти лет Азербайджан планирует удвоить экспорт природного газа в Европу согласно подписанному в текущем году меморандуму с Еврокомиссией.Он отметил, что до 2027 года Азербайджан планирует экспортировать в Европу почти 20 миллиардов кубометров природного газа.По его словам, учитывая тот факт, что в мире растет спрос на энергоносители, Грузия и Азербайджан представлены на одном фронте и должны вместе работать над тем, чтобы национальные интересы двух братских народов строились на таких отношениях, которые принесут пользу миру."Состоялся важнейший визит. Визит президента Алиева в Грузию служил, в частности, укреплению экономических отношений между нашими двумя странами", - отметил глава Минэкономики.Кроме того, как заявил Алиев, Азербайджан планирует возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса.Нефтепровод Баку — Супса предназначен для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Черного моря. Нефтепровод был открыт в апреле 1999 года. Его пропускная способность составляет более 7 миллионов тонн нефти в год.Азербайджан намерен увеличить экспорт газа и электроэнергии через Грузию >>"Мы понимаем, что очень большой поток грузов может прийти прямо из Центральной Азии в Транскаспийский коридор. Мы также понимаем, что Каспийский бассейн богат углеводородами, газом и нефтью, нефтепродуктами и энергоресурсами, это интересно Европе, - сказал Давиташвили.Власти Грузии, осознавая важную транзитную роль страны, реализуют ряд проектов в этом направлении. Среди них приоритетным является проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) между Румынией, Грузией и Азербайджаном по дну Черного моря, которая станет зеленым энергетическим коридором, связанным с ЕС.Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 километров соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
азербайджан
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24251/11/242511149_265:0:2000:1301_1920x0_80_0_0_7fecf71861999c9fc6a85d8ac65bf2d9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, ильхам алиев, экономика, леван давиташвили, азербайджан, европа
грузия, новости, ильхам алиев, экономика, леван давиташвили, азербайджан, европа
Транзитный потенциал Грузии делает ее ключевым звеном мировой торговли
В течение последующих пяти лет Азербайджан планирует удвоить экспорт природного газа в Европу
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Правительство Грузии запланировало важные проекты, которые выведут транзитный потенциал страны на новый уровень, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
В начале прошлой недели президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе рабочего визита в Тбилиси заявил о планах увеличить экспорт электроэнергии и природного газа на международные рынки через Грузию.
"Транзитный потенциал страны принесет новое позиционирование на международном уровне и сделает Грузию и Азербайджан еще более привлекательными и интересными для Европы и международного сообщества", - сказал Давиташвили в эфире телеканала "Имеди".
По информации Алиева, в течение последующих пяти лет Азербайджан планирует удвоить экспорт природного газа в Европу согласно подписанному в текущем году меморандуму с Еврокомиссией.
Он отметил, что до 2027 года Азербайджан планирует экспортировать в Европу почти 20 миллиардов кубометров природного газа.
По его словам, учитывая тот факт, что в мире растет спрос на энергоносители, Грузия и Азербайджан представлены на одном фронте и должны вместе работать над тем, чтобы национальные интересы двух братских народов строились на таких отношениях, которые принесут пользу миру.
"Состоялся важнейший визит. Визит президента Алиева в Грузию служил, в частности, укреплению экономических отношений между нашими двумя странами", - отметил глава Минэкономики.
Кроме того, как заявил Алиев, Азербайджан планирует возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса.
Нефтепровод Баку — Супса предназначен для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Черного моря. Нефтепровод был открыт в апреле 1999 года. Его пропускная способность составляет более 7 миллионов тонн нефти в год.
"Мы понимаем, что очень большой поток грузов может прийти прямо из Центральной Азии в Транскаспийский коридор. Мы также понимаем, что Каспийский бассейн богат углеводородами, газом и нефтью, нефтепродуктами и энергоресурсами, это интересно Европе, - сказал Давиташвили.
Власти Грузии, осознавая важную транзитную роль страны, реализуют ряд проектов в этом направлении. Среди них приоритетным является проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) между Румынией, Грузией и Азербайджаном по дну Черного моря, которая станет зеленым энергетическим коридором, связанным с ЕС.
Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 километров соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.