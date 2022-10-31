https://sputnik-georgia.ru/20221031/tranzitnyy-potentsial-gruzii-delaet-ee-klyuchevym-zvenom-mirovoy-torgovli-271810320.html

Транзитный потенциал Грузии делает ее ключевым звеном мировой торговли

Транзитный потенциал Грузии делает ее ключевым звеном мировой торговли

В течение последующих пяти лет Азербайджан планирует удвоить экспорт природного газа в Европу 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T23:37+0400

2022-10-31T23:37+0400

2022-10-31T23:37+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Правительство Грузии запланировало важные проекты, которые выведут транзитный потенциал страны на новый уровень, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.В начале прошлой недели президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе рабочего визита в Тбилиси заявил о планах увеличить экспорт электроэнергии и природного газа на международные рынки через Грузию.По информации Алиева, в течение последующих пяти лет Азербайджан планирует удвоить экспорт природного газа в Европу согласно подписанному в текущем году меморандуму с Еврокомиссией.Он отметил, что до 2027 года Азербайджан планирует экспортировать в Европу почти 20 миллиардов кубометров природного газа.По его словам, учитывая тот факт, что в мире растет спрос на энергоносители, Грузия и Азербайджан представлены на одном фронте и должны вместе работать над тем, чтобы национальные интересы двух братских народов строились на таких отношениях, которые принесут пользу миру."Состоялся важнейший визит. Визит президента Алиева в Грузию служил, в частности, укреплению экономических отношений между нашими двумя странами", - отметил глава Минэкономики.Кроме того, как заявил Алиев, Азербайджан планирует возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса.Нефтепровод Баку — Супса предназначен для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Черного моря. Нефтепровод был открыт в апреле 1999 года. Его пропускная способность составляет более 7 миллионов тонн нефти в год.Азербайджан намерен увеличить экспорт газа и электроэнергии через Грузию >>"Мы понимаем, что очень большой поток грузов может прийти прямо из Центральной Азии в Транскаспийский коридор. Мы также понимаем, что Каспийский бассейн богат углеводородами, газом и нефтью, нефтепродуктами и энергоресурсами, это интересно Европе, - сказал Давиташвили.Власти Грузии, осознавая важную транзитную роль страны, реализуют ряд проектов в этом направлении. Среди них приоритетным является проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) между Румынией, Грузией и Азербайджаном по дну Черного моря, которая станет зеленым энергетическим коридором, связанным с ЕС.Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 километров соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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