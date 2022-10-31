https://sputnik-georgia.ru/20221031/v-adzharii-vyyavili-dva-nezakonnykh-lesopilnykh-tsekha-271780768.html

В Аджарии выявили два незаконных лесопильных цеха

В Аджарии выявили два незаконных лесопильных цеха

Незарегистрированные ленточные пилорамы были найдены во дворе дома и специально обустроенных зданиях местных жителей 31.10.2022, Sputnik Грузия

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грузия

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аджария

вырубка лесов

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии в регионе Аджарии выявили два незаконных лесопильных цеха, сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.Один незаконный лесопильный цех был выявлен в селе Табахмела Хулойского района, а второй – в селе Шубани района Шуахеви. Незарегистрированные ленточные пилорамы были найдены во дворе дома и специально обустроенных зданиях местных жителей.За повреждение деревьев в Тбилиси будут наказывать строже >>Исходя из того, что факты содержат признаки уголовного кодекса, материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, аджария, вырубка лесов