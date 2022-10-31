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В Аджарии выявили два незаконных лесопильных цеха
В Аджарии выявили два незаконных лесопильных цеха
Незарегистрированные ленточные пилорамы были найдены во дворе дома и специально обустроенных зданиях местных жителей 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T10:02+0400
2022-10-31T10:02+0400
2022-10-31T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии в регионе Аджарии выявили два незаконных лесопильных цеха, сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.Один незаконный лесопильный цех был выявлен в селе Табахмела Хулойского района, а второй – в селе Шубани района Шуахеви. Незарегистрированные ленточные пилорамы были найдены во дворе дома и специально обустроенных зданиях местных жителей.За повреждение деревьев в Тбилиси будут наказывать строже >>Исходя из того, что факты содержат признаки уголовного кодекса, материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, аджария, вырубка лесов
грузия, происшествия, новости, аджария, вырубка лесов
В Аджарии выявили два незаконных лесопильных цеха
Незарегистрированные ленточные пилорамы были найдены во дворе дома и специально обустроенных зданиях местных жителей
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии в регионе Аджарии выявили два незаконных лесопильных цеха, сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.
Один незаконный лесопильный цех был выявлен в селе Табахмела Хулойского района, а второй – в селе Шубани района Шуахеви. Незарегистрированные ленточные пилорамы были найдены во дворе дома и специально обустроенных зданиях местных жителей.
Исходя из того, что факты содержат признаки уголовного кодекса, материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.