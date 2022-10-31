https://sputnik-georgia.ru/20221031/vitse-spiker-parlamenta-gruzii-oppozitsiey-dvizhet-mest-271802748.html

Вице-спикер парламента Грузии: оппозицией движет месть

Вице-спикер парламента Грузии: оппозицией движет месть

В законе о деолигархизации оппозиция увидела возможность использовать его для политической мести, заявил депутат 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T18:58+0400

2022-10-31T18:58+0400

2022-10-31T19:02+0400

грузия

новости

политика

арчил талаквадзе

бидзина иванишвили

мамука хазарадзе

грузинская мечта

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270135910_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_a639df86eabbfdde76c3f4a306177b40.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Оппозиция хотела использовать закон о деолигархизации для политической мести, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьера Бидзину Иванишвили.По его словам, в законе о деолигархизации оппозиция увидела возможность использовать его для политической мести, однако, как отметил Талаквадзе, расчеты оказались краткосрочными."Мы понимаем, почему сегодня оппозиция отступила назад. С учетом украинских критериев, они нашли нескольких потенциальных олигархов в собственных рядах. Затем начались конфликтные процессы внутри, поскольку они видят, что этот закон создаст проблемы их партийному "черному финансированию", - отметил Талаквадзе.Оппозиционный депутат считает глупостью закон о деолигархизации в Грузии >>В "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.По словам лидеров правящей партии, согласно украинскому закону об олигархах, именно эти люди считаются олигархами. "Грузинская мечта" разработала законопроект по аналогу украинского закона, так как он является единственным в своем роде и он одобрен Евросоюзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, арчил талаквадзе, бидзина иванишвили, мамука хазарадзе, грузинская мечта, парламент грузии