https://sputnik-georgia.ru/20221031/oppozitsionnyy-deputat-schitaet-glupostyu-zakon-o-deoligarkhizatsii-v-gruzii-271794516.html

Оппозиционный депутат считает глупостью закон о деолигархизации в Грузии

Оппозиционный депутат считает глупостью закон о деолигархизации в Грузии

Проблема Грузии заключается ни в олигархах, а в единоличном правлении, считает политик 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T15:55+0400

2022-10-31T15:55+0400

2022-10-31T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Принимать закон о деолигархизации нельзя – это глупость, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия журналистам.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Соответствующий законопроект уже инициирован в парламенте и комитетские слушания начинаются с сегодняшнего дня.По его словам, проблема Грузии не в олигархах, а в единоличном правлении."Нельзя запрещать людям политическую деятельность для преодоления единоличного правления. Это не приведет ни к какому результату, наоборот, мы перенесем проблему в другое место", - отметил Хвичия.Оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили.По словам депутата от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Пааты Манджгаладзе, парламент не может принимать закон об одном человеке. Но принципы должны быть такими, которые застрахуют страну от олигархии."Мы считаем, что главным условием олигархии, вместе с владением большой суммой денег, должно быть и то, что связанные с ним люди не должны занимать высокие политические должности и не должны принимать решения", – заявил Манджгаладзе на брифинге.Закон о деолигархизации не коснется Иванишвили – депутат>>Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.По словам председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, законопроектом предусмотрено выявление лиц, которые могут считаться олигархами. Согласно законопроекту, этот вопрос будет решать парламент Грузии, отметил он."Именно в рамках политического органа будет возможно определение лиц, которые будут олигархами, а также составление соответствующего реестра. Этот процесс будет максимально открытым, прозрачным, так что ждем оппозицию. Пусть они (оппозиционеры – ред.), которые с уверенностью говорят перед камерами, также уверенно с аргументами говорят на комитетских слушаниях", – заявил Оханашвили.В "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Закон о деолигархизации в Грузии - все, что надо знать>>По словам лидеров правящей партии, согласно украинскому закону об олигархах, именно эти люди считаются олигархами. "Грузинская мечта" разработала законопроект по аналогу украинского закона, так как он является единственным в своем роде и он одобрен Евросоюзом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, яго хвичия, бидзина иванишвили, анри оханашвили, тбилиси, грузинская мечта