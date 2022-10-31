https://sputnik-georgia.ru/20221031/vyrastet-li-tarif-na-gaz-v-gruzii--otvet-glavy-reguliruyuschey-komissii-271796459.html

Вырастет ли тариф на газ в Грузии – ответ главы регулирующей комиссии

Вырастет ли тариф на газ в Грузии – ответ главы регулирующей комиссии

Информацию о возможном изменении тарифов на коммунальные услуги жителям следует проверять в регулирующей комиссии, заявил глава регулятора 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T16:38+0400

2022-10-31T16:38+0400

2022-10-31T16:45+0400

грузия

новости

давид нармания

экономика

тарифы на газ

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Повышение коммунального тарифа на природный газ не планируется, несмотря на то, что в декабре 2022 года регулирующая комиссия должна определить новые тарифы, заявил журналистам председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания.В оппозиционных кругах Грузии уже несколько недель муссирует мнение, что в стране с 1 января 2023 года может увеличиться потребительский тариф на газ.По словам главы GNERC, информацию о возможном изменении тарифов на коммунальные услуги жителям следует проверять в регулирующей комиссии."Мы та структура, которая устанавливает тарифы, и мы лучше знаем, когда и что ожидается", - пояснил Нармания.Тарифы на газ особенно актуальны с приближением отопительного сезона. Городское население в Грузии обогревается в основном газовыми приборами, реже электрическими, так как это обходится дороже. Центрального отопления в многоквартирных домах нет.Как рост экспорта азербайджанского газа в Европу отразится на Грузии – эксперт >>В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен около 53,972 тетри за кубометр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, давид нармания, экономика, тарифы на газ, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии