https://sputnik-georgia.ru/20221031/vyrastet-li-tarif-na-gaz-v-gruzii--otvet-glavy-reguliruyuschey-komissii-271796459.html
Вырастет ли тариф на газ в Грузии – ответ главы регулирующей комиссии
Вырастет ли тариф на газ в Грузии – ответ главы регулирующей комиссии
Информацию о возможном изменении тарифов на коммунальные услуги жителям следует проверять в регулирующей комиссии, заявил глава регулятора 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T16:38+0400
2022-10-31T16:38+0400
2022-10-31T16:45+0400
грузия
новости
давид нармания
экономика
тарифы на газ
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Повышение коммунального тарифа на природный газ не планируется, несмотря на то, что в декабре 2022 года регулирующая комиссия должна определить новые тарифы, заявил журналистам председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания.В оппозиционных кругах Грузии уже несколько недель муссирует мнение, что в стране с 1 января 2023 года может увеличиться потребительский тариф на газ.По словам главы GNERC, информацию о возможном изменении тарифов на коммунальные услуги жителям следует проверять в регулирующей комиссии."Мы та структура, которая устанавливает тарифы, и мы лучше знаем, когда и что ожидается", - пояснил Нармания.Тарифы на газ особенно актуальны с приближением отопительного сезона. Городское население в Грузии обогревается в основном газовыми приборами, реже электрическими, так как это обходится дороже. Центрального отопления в многоквартирных домах нет.Как рост экспорта азербайджанского газа в Европу отразится на Грузии – эксперт >>В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен около 53,972 тетри за кубометр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, давид нармания, экономика, тарифы на газ, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
грузия, новости, давид нармания, экономика, тарифы на газ, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
Вырастет ли тариф на газ в Грузии – ответ главы регулирующей комиссии
16:38 31.10.2022 (обновлено: 16:45 31.10.2022)
Информацию о возможном изменении тарифов на коммунальные услуги жителям следует проверять в регулирующей комиссии, заявил глава регулятора
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Повышение коммунального тарифа на природный газ не планируется, несмотря на то, что в декабре 2022 года регулирующая комиссия должна определить новые тарифы, заявил журналистам председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания.
В оппозиционных кругах Грузии уже несколько недель муссирует мнение, что в стране с 1 января 2023 года может увеличиться потребительский тариф на газ.
"Поскольку трехлетний тарифный период заканчивается в декабре этого года, регулирующая комиссия должна определить новые тарифы, хотя с этой точки зрения мы не ожидаем какого-либо повышения тарифа на природный газ", - сказал Нармания.
По словам главы GNERC, информацию о возможном изменении тарифов на коммунальные услуги жителям следует проверять в регулирующей комиссии.
"Мы та структура, которая устанавливает тарифы, и мы лучше знаем, когда и что ожидается", - пояснил Нармания.
Тарифы на газ особенно актуальны с приближением отопительного сезона. Городское население в Грузии обогревается в основном газовыми приборами, реже электрическими, так как это обходится дороже. Центрального отопления в многоквартирных домах нет.
В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен около 53,972 тетри за кубометр.