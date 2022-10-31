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ЮНИСЕФ призвал власть Грузии максимально обезопасить города для детей

ЮНИСЕФ призвал власть Грузии максимально обезопасить города для детей

Из трагического случая в Ваке власти должны вынести соответствующие уроки, говорится в заявлении 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T18:09+0400

2022-10-31T18:09+0400

2022-10-31T19:53+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Детский фон ООН (ЮНИСЕФ) сделал заявление в связи с соблюдением мер безопасности в публичных пространствах Грузии и призвал власть сделать их максимально безопасными для детей.Заявление ЮНИСЕФ касается трагедии, произошедшей в парке Ваке 13 октября. Как отмечено в заявлении, эта трагедия обострила внимание на нормы и стандарты мер безопасности в публичных пространствах в Тбилиси, а также других городов и поселений, которые могут быть опасными для детей.Детский фонд ООН выразил сожаление в связи с существующими мерами безопасности в публичных пространствах Грузии.Нормы и стандарты, особенно в плане технической безопасности публичной инфраструктуры, должны обеспечивать защиту потребителей, быть доступными для детей, в том числе для самых незащищенных граждан, также обеспечивать их безопасность и защиту здоровья, отмечено в заявлении фонда.В заявлении также подчеркнуто, что исходя из того, что право играть является важным аспектом в развитии детей, публичные пространства должны обеспечивать безопасную среду."Из этого трагического случая нужно вынести соответствующие уроки. Тщательно должны быть изучены меры безопасности в существующих публичных пространствах и построены новые пространства, ориентированные на детей с учетом принципов планировки города. Чтобы подобные трагедии больше не повторялись, города Грузии должны быть ориентированы на детей", - заявил представитель офиса Грузии Детского фонда ООН Хасан Халиль.Детский фонд ООН призывает национальную и местную власть, в рамках своей ответственности, вместе со специалистами, гражданским обществом и частным сектором сделать все для обеспечения безопасности детей в публичных пространствах и содействовать праву детей играть, отдыхать и развиваться.Министерство внутренних дел Грузии задержало девять человек по делу о трагедии в парке Ваке 13 октября этого года, во время которой от удара током пострадали трое детей, одна из пострадавших, 13-летняя девочка, умерла.Инцидент с фонтаном в парке Ваке в Тбилиси - детали эпизода с поддельным заключением >>Среди задержанных замглавы городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили, который обвиняется в служебной халатности, повлекшей смерть человека. Глава службы Гига Гигашвили подал в отставку, заявив, что чувствует моральную ответственность за случившееся.Замдиректора департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили не исключил, что круг обвиняемых может расшириться. Задержанные к этому времени обвиняются по разным статьям УК - халатность, изготовление фальшивых документов и нарушение правил работ на энергообъекте.Следствие установило, что двое сварщиков во время проводимых в фонтане работ повредили изоляцию электропровода и это никто не проверил. Кроме того, выяснилось, что для составления акта сдачи-приемки работ было составлено фальшивое экспертное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, юнисеф , происшествия