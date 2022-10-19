https://sputnik-georgia.ru/20221019/tragediya-v-parke-vake-tri-cheloveka-obvinyayutsya-v-makhinatsiyakh-s-ekspertnoy-otsenkoy-271486163.html

Гибель подростка в парке Ваке: три человека обвиняются в махинациях с экспертной оценкой

Гибель подростка в парке Ваке: три человека обвиняются в махинациях с экспертной оценкой

Фальшивое экспертное заключение всплыло после того, как следствие стало проверять документацию 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T22:31+0400

2022-10-19T22:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение сотруднику строительной компании "Гринсервис+", а также директору и инспектору компании "Мшенэксперти" по делу о фальшивом экспертном заключении при сдаче работ по ремонту фонтана в парке Ваке в Тбилиси.Фальшивое экспертное заключение всплыло после того, как следствие стало проверять документацию, связанную со сдачей работ по ремонту фонтана в парке, из-за трагедии, случившейся на второй день после открытия.Трагедия в парке Ваке: в служебной халатности обвиняются шесть человек>>Как выяснилось, компания "Гринсервис +" при оформлении акта о сдаче-приеме работ со службой охраны окружающей среды мэрии Тбилиси должна была представить заключение экспертов о проделанной работе и ее соответствии условиям соглашения и проекту.После того, как компания "Гринсервис" завершила часть работ и должна была сдать их мэрии Тбилиси, она наняла компанию "Мшенэксперти" для подготовки заключения.Инспектор и технический менеджер изучили только соответствие выполненных работ тратам, а не соответствие их нормам и правилам строительства, а 19 августа 2022 года отправили свое заключение сотруднику "Гринсервис +". Тот, увидев заключение, пришел в "Мшенэксперти" и уговорил инспектора и технического менеджера компании прописать в заключении, что они якобы изучили соответствие работ нормам и правилам строительства, пообещав им сотрудничество в дальнейшем.Уже 25 августа инспектор и технический менеджер "Мшенэксперти" составили фальшивое заключение. Это заключение директор представил службе охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, и 26 августа 2022 года акт приема-сдачи работ был оформлен."Я готов ответить перед законом" – Каладзе о трагедии в парке Ваке>>Прокуратура предъявила обвинение директору "Гринсервис +", который является обвиняемым и по делу о трагедии в парке Ваке, в использовании фальшивого официального документа, сотруднику "Гринсервис +" - в поощрении создания фальшивого официального документа, а также директору и инспектору "Мшенэксперти" - в изготовлении и сбыте фальшивого официального документа".Кроме того, мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил проверить все объекты, заключение по которым выдавала компания "Мшенэксперти".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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