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"Это исповедь" - вице-спикер о заявлении бывшего члена "Нацдвижения"

"Это исповедь" - вице-спикер о заявлении бывшего члена "Нацдвижения"

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе назвал "запоздалой исповедью" заявление бывшего члена крупнейшей оппозиционной партии... 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T16:28+0400

2022-11-01T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе назвал "запоздалой исповедью" заявление бывшего члена крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Акакия Бобохидзе.В эфире телеканала "ТВ Пирвели" Бобохидзе заявил, что при власти "Нацдвижения" был авторитаризм, основанный на силе порядок. По его словам, они пытались приучить грузинский народ к порядку не путем воспитания, а требования. При этом Бобохидзе отметил, что они допустили огромные ошибки, однако, времени не было и действовать нужно было быстро.По его словам, только одним заявлением невозможно описать то, как работала бывшая власть."Они нарушали все фундаментальные права, на которых стоит современное общество, Европа, Запад", - отметил Талаквадзе.В числе своих главных достижений в "Грузинской мечте" называют защиту прав человека и частной собственности. Бесспорно, проблема актуальна и сейчас, но в последние годы власти Михаила Саакашвили речь шла о таких масштабах, что к парламентским выборам 2012 года градус кипения достиг максимума.Последней каплей стал тюремный скандал. О жестокости в переполненных грузинских тюрьмах в обществе говорили давно, но, когда незадолго до выборов все своими глазами увидели жуткие кадры прямо по телевизору, это было настоящим шоком. Исход голосования был предрешен."Есть плохой опыт" - оппозиционер о создании единой платформы в Грузии>>Сегодня "Грузинская мечта" с гордостью заявляет, что количество заключенных сократилось в 2,5 раза, а показатель смертности в тюрьмах сократился в 12 раз. Тем не менее тюрьмы остались в центре внимания общественность, правда уже по другой причине.В вскоре после смены власти, в мае 2013 года, задержали экс-премьера, экс-главу МВД Вано Мерабишвили – человека, в руках которого полиция превратилась в один из тех институтов государства, которому доверяют больше всего. С другой стороны, его жесткие и бескомпромиссные методы вселяли страх и даже ужас в тысячи людей.За решетку попали многие бывшие должностные лица, в том числе экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава.Под следствием оказались бывший Генпрокурор и экс-министр юстиции Зураб Адеишвили, экс-министр обороны Давид Кезерашвили, экс-президент Михаил Саакашвили – все они были в розыске, поэтому приговоры были вынесены заочно. Последний спустя годы все же сел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, арчил талаквадзе, вано мерабишвили, тбилиси, грузинская мечта, европа