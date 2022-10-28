https://sputnik-georgia.ru/20221028/est-plokhoy-opyt---oppozitsioner-o-sozdanii-edinoy-platformy-v-gruzii-271733367.html
"Есть плохой опыт" - оппозиционер о создании единой платформы в Грузии
"Есть плохой опыт" - оппозиционер о создании единой платформы в Грузии
Для победы над нынешней властью необходимо, чтобы все политические партии увеличили количество своих сторонников, считает оппозиционер 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T17:46+0400
2022-10-28T17:46+0400
2022-10-28T17:46+0400
грузия
политика
новости
гига бокерия
георгий вашадзе
зураб джапаридзе
европейская грузия
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Существует плохой опыт, когда часть оппозиционных партий Грузии обманывала своих партнеров и не сдерживала свое слово перед общественностью, заявил лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе в четверг заявил, что три политические партии договорились о совместном плане действий. При этом он отметил, что "Стратегия Агмашенебели", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" не намерены образовывать единую партию. Все три партии в разное время были созданы политиками, покинувшими крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение".По его словам, для победы над нынешней властью необходимо, чтобы все политические партии увеличили количество своих избирателей и сторонников. А для участия в этой борьбе их политической мотивацией должен быть путь выборов, защиты голосов и мирный протест."Для этого необходимо восстановление доверия в отношении политического процесса, которому навредила парламентская оппозиция – "Национальное движение", "Лело", "Стратегия Агмашенебели" и многие другие", - отметил Бокерия."Нацдвижение" готово к сотрудничеству с единой оппозиционной платформой >>Вашадзе озвучил идею создания "Большого европейского оппозиционного единства" еще в сентябре. В качестве своих потенциальных партнеров Вашадзе назвал партию "Дроа", "Лело для Грузии" и партию "Гирчи – больше свободы". Готовность к сотрудничеству в случае формирования новой коалиции тогда выразили и члены партии "Нацдвижение".Однако один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе в среду заявил, что создание оппозиционного объединения в Грузии с участием "Национального движения" будет огромной ошибкой."Это будет огромной ошибкой" – Джапаридзе о создании оппозиционной коалиции в Грузии >>Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее назвал эти партии сателлитами и фаворитами "Единого национального движение". Как отметил Кобахидзе, от перестановки слагаемых сумма не меняется, как бы де-факто коалиция ни перегруппировалась, политический ландшафт никак не изменится.Между тем, сам Вашадзе заявил, что те, кого не будет в этом единстве, будут отстранены от политических процессов. При этом, как отметил Вашадзе, "Стратегия Агмашенебели" ведет переговоры с теми, у кого есть электоральная поддержка, в том числе и с "Национальным движением".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, гига бокерия, георгий вашадзе, зураб джапаридзе, европейская грузия
грузия, политика, новости, гига бокерия, георгий вашадзе, зураб джапаридзе, европейская грузия
"Есть плохой опыт" - оппозиционер о создании единой платформы в Грузии
Для победы над нынешней властью необходимо, чтобы все политические партии увеличили количество своих сторонников, считает оппозиционер
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Существует плохой опыт, когда часть оппозиционных партий Грузии обманывала своих партнеров и не сдерживала свое слово перед общественностью, заявил лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.
Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе в четверг заявил, что три политические партии договорились о совместном плане действий. При этом он отметил, что "Стратегия Агмашенебели", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" не намерены образовывать единую партию. Все три партии в разное время были созданы политиками, покинувшими крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение".
"У нас очень плохой опыт, когда "Национальное движение", "Лело", "Агмашенебели" бросали партнеров, обманывали, нарушали свое слово перед общественностью. Поэтому мне интересно услышать от Зураба Джапаридзе и Елене Хоштария, какие у них есть аргументы в связи с тем, что на этот раз есть основания для доверия", - заявил Бокерия журналистам.
По его словам, для победы над нынешней властью необходимо, чтобы все политические партии увеличили количество своих избирателей и сторонников. А для участия в этой борьбе их политической мотивацией должен быть путь выборов, защиты голосов и мирный протест.
"Для этого необходимо восстановление доверия в отношении политического процесса, которому навредила парламентская оппозиция – "Национальное движение", "Лело", "Стратегия Агмашенебели" и многие другие", - отметил Бокерия.
Вашадзе озвучил идею создания "Большого европейского оппозиционного единства" еще в сентябре. В качестве своих потенциальных партнеров Вашадзе назвал партию "Дроа", "Лело для Грузии" и партию "Гирчи – больше свободы". Готовность к сотрудничеству в случае формирования новой коалиции тогда выразили и члены партии "Нацдвижение".
Однако один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе в среду заявил, что создание оппозиционного объединения в Грузии с участием "Национального движения" будет огромной ошибкой.
Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее назвал эти партии сателлитами и фаворитами "Единого национального движение". Как отметил Кобахидзе, от перестановки слагаемых сумма не меняется, как бы де-факто коалиция ни перегруппировалась, политический ландшафт никак не изменится.
Между тем, сам Вашадзе заявил, что те, кого не будет в этом единстве, будут отстранены от политических процессов. При этом, как отметил Вашадзе, "Стратегия Агмашенебели" ведет переговоры с теми, у кого есть электоральная поддержка, в том числе и с "Национальным движением".