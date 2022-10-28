https://sputnik-georgia.ru/20221028/est-plokhoy-opyt---oppozitsioner-o-sozdanii-edinoy-platformy-v-gruzii-271733367.html

"Есть плохой опыт" - оппозиционер о создании единой платформы в Грузии

"Есть плохой опыт" - оппозиционер о создании единой платформы в Грузии

Для победы над нынешней властью необходимо, чтобы все политические партии увеличили количество своих сторонников, считает оппозиционер 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T17:46+0400

2022-10-28T17:46+0400

2022-10-28T17:46+0400

грузия

политика

новости

гига бокерия

георгий вашадзе

зураб джапаридзе

европейская грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Существует плохой опыт, когда часть оппозиционных партий Грузии обманывала своих партнеров и не сдерживала свое слово перед общественностью, заявил лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе в четверг заявил, что три политические партии договорились о совместном плане действий. При этом он отметил, что "Стратегия Агмашенебели", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" не намерены образовывать единую партию. Все три партии в разное время были созданы политиками, покинувшими крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение".По его словам, для победы над нынешней властью необходимо, чтобы все политические партии увеличили количество своих избирателей и сторонников. А для участия в этой борьбе их политической мотивацией должен быть путь выборов, защиты голосов и мирный протест."Для этого необходимо восстановление доверия в отношении политического процесса, которому навредила парламентская оппозиция – "Национальное движение", "Лело", "Стратегия Агмашенебели" и многие другие", - отметил Бокерия."Нацдвижение" готово к сотрудничеству с единой оппозиционной платформой >>Вашадзе озвучил идею создания "Большого европейского оппозиционного единства" еще в сентябре. В качестве своих потенциальных партнеров Вашадзе назвал партию "Дроа", "Лело для Грузии" и партию "Гирчи – больше свободы". Готовность к сотрудничеству в случае формирования новой коалиции тогда выразили и члены партии "Нацдвижение".Однако один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе в среду заявил, что создание оппозиционного объединения в Грузии с участием "Национального движения" будет огромной ошибкой."Это будет огромной ошибкой" – Джапаридзе о создании оппозиционной коалиции в Грузии >>Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее назвал эти партии сателлитами и фаворитами "Единого национального движение". Как отметил Кобахидзе, от перестановки слагаемых сумма не меняется, как бы де-факто коалиция ни перегруппировалась, политический ландшафт никак не изменится.Между тем, сам Вашадзе заявил, что те, кого не будет в этом единстве, будут отстранены от политических процессов. При этом, как отметил Вашадзе, "Стратегия Агмашенебели" ведет переговоры с теми, у кого есть электоральная поддержка, в том числе и с "Национальным движением".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, гига бокерия, георгий вашадзе, зураб джапаридзе, европейская грузия