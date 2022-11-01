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Граждане Афганистана незаконно пересекли государственную границу Грузии
Граждане Афганистана незаконно пересекли государственную границу Грузии
Задержанные в обход КПП осуществили групповое незаконное пересечение государственной границы Грузии из Турции 01.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-01T17:14+0400
2022-11-01T17:14+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции МВД Грузии задержали троих граждан Афганистана за незаконное пересечение государственной границы, сообщается на сайте ведомства.По информации ведомства, оперативно-следственные мероприятия были проведены на участке пограничного сектора управления Батуми "Чирухи". В результате были задержаны трое молодых людей в возрасте 20,24 и 37 лет.Следствие установило, что задержанные в обход грузинского контрольно-пропускного пункта осуществили групповое незаконное пересечение государственной границы Грузии из Турции.На турецкой границе с Грузии задержан мужчина, перевозивший на своем теле тысячу пчел >>Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное пересечение государственной границы группой лиц", которое наказывается лишением свободы на срок от четырех до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, афганистан, турция, грузино-турецкая граница
грузия, новости, происшествия, афганистан, турция, грузино-турецкая граница
Граждане Афганистана незаконно пересекли государственную границу Грузии
17:14 01.11.2022 (обновлено: 17:44 01.11.2022)
Задержанные в обход КПП осуществили групповое незаконное пересечение государственной границы Грузии из Турции
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции МВД Грузии задержали троих граждан Афганистана за незаконное пересечение государственной границы, сообщается на сайте ведомства.
По информации ведомства, оперативно-следственные мероприятия были проведены на участке пограничного сектора управления Батуми "Чирухи". В результате были задержаны трое молодых людей в возрасте 20,24 и 37 лет.
Следствие установило, что задержанные в обход грузинского контрольно-пропускного пункта осуществили групповое незаконное пересечение государственной границы Грузии из Турции.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное пересечение государственной границы группой лиц", которое наказывается лишением свободы на срок от четырех до пяти лет.