Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221101/grazhdane-afganistana-nezakonno-peresekli-gosudarstvennuyu-granitsu-gruzii-271845941.html
Граждане Афганистана незаконно пересекли государственную границу Грузии
Граждане Афганистана незаконно пересекли государственную границу Грузии
Задержанные в обход КПП осуществили групповое незаконное пересечение государственной границы Грузии из Турции 01.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-01T17:14+0400
2022-11-01T17:44+0400
грузия
новости
происшествия
афганистан
турция
грузино-турецкая граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613717_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6690ee0b005bf6a22a581f5b10ae5127.jpg
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции МВД Грузии задержали троих граждан Афганистана за незаконное пересечение государственной границы, сообщается на сайте ведомства.По информации ведомства, оперативно-следственные мероприятия были проведены на участке пограничного сектора управления Батуми "Чирухи". В результате были задержаны трое молодых людей в возрасте 20,24 и 37 лет.Следствие установило, что задержанные в обход грузинского контрольно-пропускного пункта осуществили групповое незаконное пересечение государственной границы Грузии из Турции.На турецкой границе с Грузии задержан мужчина, перевозивший на своем теле тысячу пчел &gt;&gt;Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное пересечение государственной границы группой лиц", которое наказывается лишением свободы на срок от четырех до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
афганистан
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613717_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7da57ef5e1475fa196c19a45da3c9b92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, афганистан, турция, грузино-турецкая граница
грузия, новости, происшествия, афганистан, турция, грузино-турецкая граница

Граждане Афганистана незаконно пересекли государственную границу Грузии

17:14 01.11.2022 (обновлено: 17:44 01.11.2022)
© photo: Sputnik / StringerЗадержание преступника - наручники одевают на руки
Задержание преступника - наручники одевают на руки - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Задержанные в обход КПП осуществили групповое незаконное пересечение государственной границы Грузии из Турции
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции МВД Грузии задержали троих граждан Афганистана за незаконное пересечение государственной границы, сообщается на сайте ведомства.
По информации ведомства, оперативно-следственные мероприятия были проведены на участке пограничного сектора управления Батуми "Чирухи". В результате были задержаны трое молодых людей в возрасте 20,24 и 37 лет.
Следствие установило, что задержанные в обход грузинского контрольно-пропускного пункта осуществили групповое незаконное пересечение государственной границы Грузии из Турции.
На турецкой границе с Грузии задержан мужчина, перевозивший на своем теле тысячу пчел >>
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное пересечение государственной границы группой лиц", которое наказывается лишением свободы на срок от четырех до пяти лет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0