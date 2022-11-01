https://sputnik-georgia.ru/20221101/grazhdane-afganistana-nezakonno-peresekli-gosudarstvennuyu-granitsu-gruzii-271845941.html

Граждане Афганистана незаконно пересекли государственную границу Грузии

Граждане Афганистана незаконно пересекли государственную границу Грузии

Задержанные в обход КПП осуществили групповое незаконное пересечение государственной границы Грузии из Турции 01.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции МВД Грузии задержали троих граждан Афганистана за незаконное пересечение государственной границы, сообщается на сайте ведомства.По информации ведомства, оперативно-следственные мероприятия были проведены на участке пограничного сектора управления Батуми "Чирухи". В результате были задержаны трое молодых людей в возрасте 20,24 и 37 лет.Следствие установило, что задержанные в обход грузинского контрольно-пропускного пункта осуществили групповое незаконное пересечение государственной границы Грузии из Турции.На турецкой границе с Грузии задержан мужчина, перевозивший на своем теле тысячу пчел >>Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное пересечение государственной границы группой лиц", которое наказывается лишением свободы на срок от четырех до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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