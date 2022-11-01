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Иванишвили не имеет никакого отношения к деолигархизации – Каладзе
Иванишвили не имеет никакого отношения к деолигархизации – Каладзе
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС 01.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-01T13:28+0400
2022-11-01T13:28+0400
2022-11-01T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили является меценатом и не имеет никакого отношения к деолигархизации, заявил генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – Бидзину Иванишвили.При этом генсек правящей партии отметил, что "Грузинская мечта" сделает все для выполнения 12-пунктового плана ЕС."Для нас, для страны, для власти очень важно предпринять конкретные шаги на этом сложном и важном пути к евроинтеграции. За последние годы было проведено много интересных реформ. Сегодня нам предстоит выполнить 12-пунтковый план и власти сделают все в связи с законом о деолигархизации", – отметил Каладзе.Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.Закон о деолигархизации не коснется Иванишвили – депутат>>В "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.По словам лидеров правящей партии, согласно украинскому закону об олигархах, именно эти люди считаются олигархами. "Грузинская мечта" разработала законопроект по аналогу украинского закона, так как он является единственным в своем роде и он одобрен Евросоюзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, каха каладзе, мамука хазарадзе, тбилиси, грузинская мечта
Иванишвили не имеет никакого отношения к деолигархизации – Каладзе
13:28 01.11.2022 (обновлено: 13:40 01.11.2022)
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили является меценатом и не имеет никакого отношения к деолигархизации, заявил генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – Бидзину Иванишвили.
"Бидзина Иванишвили – это человек, который сделал очень много добра для этой страны, который всегда поддерживал нашу страну, в том числе в период прежней власти… Он меценат, патриот, человек влюбленный в эту страну и людей", – заявил Каладзе.
При этом генсек правящей партии отметил, что "Грузинская мечта" сделает все для выполнения 12-пунктового плана ЕС.
"Для нас, для страны, для власти очень важно предпринять конкретные шаги на этом сложном и важном пути к евроинтеграции. За последние годы было проведено много интересных реформ. Сегодня нам предстоит выполнить 12-пунтковый план и власти сделают все в связи с законом о деолигархизации", – отметил Каладзе.
Представители власти ранее не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергали вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.
В "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.
По словам лидеров правящей партии, согласно украинскому закону об олигархах, именно эти люди считаются олигархами. "Грузинская мечта" разработала законопроект по аналогу украинского закона, так как он является единственным в своем роде и он одобрен Евросоюзом.