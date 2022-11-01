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Миссия БДИПЧ/ОБСЕ проводит встречи в Грузии
Миссия БДИПЧ/ОБСЕ проводит встречи в Грузии
На встречах идет обсуждение и текущей ситуации в Грузии, в том числе состояние грузинских СМИ и проводимые реформы 01.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-01T21:29+0400
2022-11-01T21:29+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Представители миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ проводят встречи в Грузии.Представители БДИПЧ/ОБСЕ прибыли в Грузию с двухдневным визитом 1 ноября."Мы здесь со стандартным визитом. После того как мы публикуем наш окончательный отчет о миссии по наблюдению за выборами, мы традиционно посещаем принимающую страну. Со всеми релевантными сторонами, включая политические партии и ЦИК, мы обсудим наши рекомендации, а также любые вопросы или комментарии, которые могут возникнуть в отношении наших рекомендаций", - сказал глава делегации Альберт Йонсон.Народный защитник предоставила ОБСЕ/БДИПЧ неверную информацию – "Грузинская мечта" >>При этом он отметил , что на встречах идет также обсуждение и текущей ситуации в Грузии, в том числе состояние грузинских СМИ и проводимые реформы.Представители БДИПЧ уже встретились с представителями ЦИК Грузии и депутатами трех политический сил в парламенте Грузии – "Единое национальное движение", "Группа реформ" и "Гирчи".Уже в среду представители миссии встретятся с остальными политическими силами, в том числе с представителями правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, бдипч/обсе, обсе
Миссия БДИПЧ/ОБСЕ проводит встречи в Грузии
21:29 01.11.2022 (обновлено: 21:42 01.11.2022)
На встречах идет обсуждение и текущей ситуации в Грузии, в том числе состояние грузинских СМИ и проводимые реформы
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Представители миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ проводят встречи в Грузии.
Представители БДИПЧ/ОБСЕ прибыли в Грузию с двухдневным визитом 1 ноября.
"Мы здесь со стандартным визитом. После того как мы публикуем наш окончательный отчет о миссии по наблюдению за выборами, мы традиционно посещаем принимающую страну. Со всеми релевантными сторонами, включая политические партии и ЦИК, мы обсудим наши рекомендации, а также любые вопросы или комментарии, которые могут возникнуть в отношении наших рекомендаций", - сказал глава делегации Альберт Йонсон.
При этом он отметил , что на встречах идет также обсуждение и текущей ситуации в Грузии, в том числе состояние грузинских СМИ и проводимые реформы.
"В нашем отчете и рекомендациях особое внимание уделяется средствам массовой информации. СМИ, безусловно, большой и важный фактор в избирательном процессе ", — сказал Йонсон.
Представители БДИПЧ уже встретились с представителями ЦИК Грузии и депутатами трех политический сил в парламенте Грузии – "Единое национальное движение", "Группа реформ" и "Гирчи".
Уже в среду представители миссии встретятся с остальными политическими силами, в том числе с представителями правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".