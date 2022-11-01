https://sputnik-georgia.ru/20221101/oblava-na-narkoprestupnikov-v-gruzii-zaderzhany-24-cheloveka-271832896.html

Облава на наркопреступников в Грузии: задержаны 24 человека

Облава на наркопреступников в Грузии: задержаны 24 человека

В результате облавы было изъято несколько килограммов разных наркотиков 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T12:27+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали в разных районах страны 24 обвиняемых в наркопреступлении, 18 из них за торговлю наркотиками, заявил директор департамента центральной криминальной полиции министерства Теймураз Купатадзе на брифинге. Операция по задержанию обвиняемых в наркопреступлении проводилась в том числе в районе Поничала на окраине Тбилиси. Как не раз заявляли в МВД, через "канал Поничала" в страну поступают тяжелые наркотики. Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".Сотрудники МВД на основе постановления суда провели несколько контрольных закупок наркотиков и сделали аудио- и видеозапись происходящего. В ходе полицейской операции были изъяты наркотики и деньги, полученные в результате продажи наркотиков. Почти за два года в Грузии арестовали более сотни продавцов наркотиков - МВД>>Среди задержанных двое граждан России, которые обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, а также гражданин Украины, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. Их взяли в Тбилиси и Батуми. В ходе обыска в машине и жилье иностранцев было обнаружено и изъято более 0,5 килограмма кокаина. Вследствие комплексных полицейских мероприятий в Тбилиси и регионах были пресечены и факты торговли наркотиками через Интернет. Задержаны трое граждан Казахстана, во время личного обыска которых и обыска их жилья полиция изъяла около 2 килограммов кокаина и более 0,5 килограмма кетамина (психотропное вещество).Следствие установило, что злоумышленники делали закладки, фотографировали эти места и отправляли заказчикам. Всего в ходе масштабной операции полиция изъяла героин, кокаин, альфа-ПВП, кетамин и субутекс. Задержанным за торговлю наркотиками грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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