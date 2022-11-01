https://sputnik-georgia.ru/20221101/potrebiteli-gruzii-mogut-zhalovatsya-v-agentstvo-konkurentsii-na-tovar-271852795.html
Потребители Грузии могут жаловаться в Агентство конкуренции на товар
Потребители Грузии могут жаловаться в Агентство конкуренции на товар
Новым законом вводится 14-дневная политика безусловного возврата, которая распространяется только на онлайн-продажи и внебиржевые контракты 01.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-01T23:28+0400
2022-11-01T23:28+0400
2022-11-01T23:59+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. С 1 ноября 2022 года потребители Грузии в случае нарушения их прав смогут подавать жалобы в Агентство конкуренции, говорится в сообщении ведомства.Жалобу можно будет подавать по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение интересов группы потребителей.Что касается процессуальной части - в случае установления факта нарушения, агентство установит поставщику товара или продавцу разумный срок для устранения нарушения, а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения на поставщика или продавца будет наложен штраф.Также в соответствии с законодательством, продавец обязан предоставить покупателю полную и достоверную информацию о виде, характеристиках, пригодности и т. д. товара. А также предоставить четкое и понятное указание цены проданных товаров или услуг и единицы.Кроме того, в соответствии с новым законом вводится 14-дневная политика безусловного возврата, которая распространяется только на онлайн-продажи и внебиржевые контракты. Магазины могут сами устанавливать сроки и условия возврата.Как Нацбанк Грузии защищает права потребителей? >>Для дополнительного информирования потребителей при Агентстве конкуренции действует горячая линия, по которой каждый желающий может получить информацию о своих правах и получить консультацию.Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня и он направлен на защиту прав потребителей и регулирование вопросов связанных с покупкой или возвратом товара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, защита прав потребителей
Потребители Грузии могут жаловаться в Агентство конкуренции на товар
23:28 01.11.2022 (обновлено: 23:59 01.11.2022)
Новым законом вводится 14-дневная политика безусловного возврата, которая распространяется только на онлайн-продажи и внебиржевые контракты
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. С 1 ноября 2022 года потребители Грузии в случае нарушения их прав смогут подавать жалобы в Агентство конкуренции, говорится в сообщении ведомства.
Жалобу можно будет подавать по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение интересов группы потребителей.
Что касается процессуальной части - в случае установления факта нарушения, агентство установит поставщику товара или продавцу разумный срок для устранения нарушения, а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения на поставщика или продавца будет наложен штраф.
Речь идет о случаях когда потребитель обнаруживает дефект. При этом в течение шести месяцев после получения товара, бремя доказательства лежит на продавце, а если дефект обнаруживается по истечении шести месяцев, бремя доказательства лежит на потребителе.
Также в соответствии с законодательством, продавец обязан предоставить покупателю полную и достоверную информацию о виде, характеристиках, пригодности и т. д. товара. А также предоставить четкое и понятное указание цены проданных товаров или услуг и единицы.
Кроме того, в соответствии с новым законом вводится 14-дневная политика безусловного возврата, которая распространяется только на онлайн-продажи и внебиржевые контракты. Магазины могут сами устанавливать сроки и условия возврата.
Для дополнительного информирования потребителей при Агентстве конкуренции действует горячая линия, по которой каждый желающий может получить информацию о своих правах и получить консультацию.
Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня и он направлен на защиту прав потребителей и регулирование вопросов связанных с покупкой или возвратом товара.