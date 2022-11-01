https://sputnik-georgia.ru/20221101/potrebiteli-gruzii-mogut-zhalovatsya-v-agentstvo-konkurentsii-na-tovar-271852795.html

Потребители Грузии могут жаловаться в Агентство конкуренции на товар

Потребители Грузии могут жаловаться в Агентство конкуренции на товар

Новым законом вводится 14-дневная политика безусловного возврата, которая распространяется только на онлайн-продажи и внебиржевые контракты 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T23:28+0400

2022-11-01T23:28+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. С 1 ноября 2022 года потребители Грузии в случае нарушения их прав смогут подавать жалобы в Агентство конкуренции, говорится в сообщении ведомства.Жалобу можно будет подавать по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение интересов группы потребителей.Что касается процессуальной части - в случае установления факта нарушения, агентство установит поставщику товара или продавцу разумный срок для устранения нарушения, а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения на поставщика или продавца будет наложен штраф.Также в соответствии с законодательством, продавец обязан предоставить покупателю полную и достоверную информацию о виде, характеристиках, пригодности и т. д. товара. А также предоставить четкое и понятное указание цены проданных товаров или услуг и единицы.Кроме того, в соответствии с новым законом вводится 14-дневная политика безусловного возврата, которая распространяется только на онлайн-продажи и внебиржевые контракты. Магазины могут сами устанавливать сроки и условия возврата.Как Нацбанк Грузии защищает права потребителей? >>Для дополнительного информирования потребителей при Агентстве конкуренции действует горячая линия, по которой каждый желающий может получить информацию о своих правах и получить консультацию.Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня и он направлен на защиту прав потребителей и регулирование вопросов связанных с покупкой или возвратом товара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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