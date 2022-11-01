https://sputnik-georgia.ru/20221101/premer-gruzii-provel-peregovory-s-krupneyshim-investorom-iz-oae-271842757.html

Премьер Грузии провел переговоры с крупнейшим инвестором из ОАЭ

Премьер Грузии провел переговоры с крупнейшим инвестором из ОАЭ

Шейх Нахайян бен Мубарак аль Нахайян инвестировал в Грузию 150 миллионов долларов 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T15:45+0400

2022-11-01T15:45+0400

2022-11-01T15:58+0400

оаэ

визит премьера грузии в оаэ

ираклий гарибашвили

грузия

экономика

новости

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром толерантности и сосуществования Объединенных Арабских Эмиратов Нахайян бен Мубарак аль Нахайяном, который является владельцем одной из самых крупных инвестиций, сделанных в Грузии.По информации пресс-службы администрации правительства, среди рассмотренных на встрече вопросов были основные направления сотрудничества между двумя странами и перспективы углубления будущего сотрудничества.Премьер-министр отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются привлекательным коммерческим, торговым и технологическим центром, и что следует ценить их растущее международное позиционирование по всем направлениям.После официальной встречи шейх пригласил премьер-министра Грузии на рабочий ужин.Грузия и ОАЭ активно продолжают переговоры о Свободной торговле>>Шейх Нахайян бен Мубарак аль Нахайян инвестировал в Грузию 150 миллионов долларов.Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Товарооборот между Грузией и ОАЭ за девять месяцев 2022 года составил примерно 190 миллионов долларов, что на 84% больше аналогичных данных 2021 года.Кроме того, с лета текущего года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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оаэ, визит премьера грузии в оаэ, ираклий гарибашвили, грузия, экономика, новости