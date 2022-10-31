https://sputnik-georgia.ru/20221031/gruziya-i-oae-aktivno-prodolzhayut-peregovory-o-svobodnoy-torgovle-271808559.html

Грузия и ОАЭ активно продолжают переговоры о Свободной торговле

Грузия и ОАЭ активно продолжают переговоры о Свободной торговле

Стороны рассмотрели основные направления плодотворного сотрудничества двух стран в различных сферах 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T22:37+0400

2022-10-31T22:37+0400

2022-10-31T22:37+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Углубление торговых связей и инвестиционных потоков между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Гарибашвили во главе грузинской делегации находится с рабочим визитом в ОАЭ, где проводит двусторонние встречи высокого уровня."Я обсудил с шейхом Мохаммадом бен Заидом Аль Нахайаном вопросы текущего двустороннего и будущего сотрудничества между Грузией и ОАЭ, а также укрепления торговых и инвестиционных потоков на благо наших народов", - написал Гарибашвили на своей странице в соцсети. По информации пресс-службы, на встрече стороны рассмотрели основные направления плодотворного сотрудничества двух стран в различных сферах.Был подчеркнут высокий уровень политического диалога между странами, о чем свидетельствуют состоявшиеся в последние годы визиты на высоком уровне. Выражена готовность к дальнейшему углублению существующего плодотворного сотрудничества.В Грузии ждут больше туристов из ОАЭ и Саудовской Аравии >>Было отмечено, что переговоры по установлению режима свободной торговли между Грузией и ОАЭ проходят в активном режиме, а в Грузии многие проекты финансируются за счет арабских инвестиций, и приветствуется, что их количество растет.В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года министры экономики двух стран приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами".Гарибашвили отметил, что создание зоны свободной торговли создаст благоприятный климат для продвижения и развития торгово-экономических отношений между двумя странами. Подчеркнута важность полного использования большого потенциала в сфере туризма, энергетики, транспорта.Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.Граждане Грузии могут без виз посещать ОАЭ >>ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Товарооборот между Грузией и ОАЭ за девять месяцев 2022 года составил примерно 190 миллионов долларов, что на 84% больше аналогичных данных 2021 года.Кроме того, с лета текущего года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, внешняя политика грузии, оаэ, ираклий гарибашвили, экономика, соглашение о свободной торговле