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Убийство на западе Грузии: обвинения предъявлены одному человеку
Убийство на западе Грузии: обвинения предъявлены одному человеку
Прокуратура будет требовать помещения заключенного в тюрьму на время следствия 01.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-01T20:03+0400
2022-11-01T20:03+0400
2022-11-01T20:03+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Генеральная прокуратура предъявила обвинения мужчине, задержанному по делу об убийстве в селе Циплаваке района Зестафони, говорится в сообщении ведомства.По данным следствия, мужчина 30 октября во время ссоры выстрелил из ружья в живот своему односельчанину. Раненый скончался в больнице.Обвинение мужчине предъявлено по статье "умышленное убийство", и в случае подтверждения вины ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.Убийство в Тбилиси - МВД сообщает о задержании преступника >>Прокуратура будет требовать помещения заключенного в тюрьму на время следствия.Убийство в селе Зестафонского района привлекло внимание грузинской общественности после гибели врача, оперировавшего раненого. Хирург скончался спустя несколько часов после своего пациента от инфаркта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, зестафони, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, зестафони, генеральная прокуратура грузии
Убийство на западе Грузии: обвинения предъявлены одному человеку
Прокуратура будет требовать помещения заключенного в тюрьму на время следствия
ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Генеральная прокуратура предъявила обвинения мужчине, задержанному по делу об убийстве в селе Циплаваке района Зестафони, говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, мужчина 30 октября во время ссоры выстрелил из ружья в живот своему односельчанину. Раненый скончался в больнице.
Обвинение мужчине предъявлено по статье "умышленное убийство", и в случае подтверждения вины ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Прокуратура будет требовать помещения заключенного в тюрьму на время следствия.
Убийство в селе Зестафонского района привлекло внимание грузинской общественности после гибели врача, оперировавшего раненого. Хирург скончался спустя несколько часов после своего пациента от инфаркта.