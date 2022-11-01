https://sputnik-georgia.ru/20221101/ubiystvo-na-zapade-gruzii-obvineniya-predyavleny-odnomu-cheloveku-271849532.html

Убийство на западе Грузии: обвинения предъявлены одному человеку

Убийство на западе Грузии: обвинения предъявлены одному человеку

Прокуратура будет требовать помещения заключенного в тюрьму на время следствия 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T20:03+0400

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зестафони

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Генеральная прокуратура предъявила обвинения мужчине, задержанному по делу об убийстве в селе Циплаваке района Зестафони, говорится в сообщении ведомства.По данным следствия, мужчина 30 октября во время ссоры выстрелил из ружья в живот своему односельчанину. Раненый скончался в больнице.Обвинение мужчине предъявлено по статье "умышленное убийство", и в случае подтверждения вины ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.Убийство в Тбилиси - МВД сообщает о задержании преступника >>Прокуратура будет требовать помещения заключенного в тюрьму на время следствия.Убийство в селе Зестафонского района привлекло внимание грузинской общественности после гибели врача, оперировавшего раненого. Хирург скончался спустя несколько часов после своего пациента от инфаркта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

зестафони

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грузия, новости, происшествия, зестафони, генеральная прокуратура грузии