https://sputnik-georgia.ru/20221101/v-gruzii-budut-borotsya-s-korruptsiey-po-novomu-271852533.html

В Грузии будут бороться с коррупцией по-новому

В Грузии будут бороться с коррупцией по-новому

Новое ведомство будет разрабатывать предложения по определению общей политики борьбы с коррупцией 01.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Проект поправок, предполагающий создание в Грузии новой структуры по борьбе с коррупцией, зарегистрирован на бюро парламента, и комитеты приступают к его рассмотрению.Усиление борьбы с коррупцией и создание Антикоррупционного бюро, которое объединит все ключевые функции по борьбе с коррупцией, является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата в ЕС.Основными принципами Антикоррупционного бюро будут независимость, непредвзятость, политический нейтралитет.Новое ведомство будет разрабатываться предложения по определению общей политики борьбы с коррупцией, разрабатывать Антикоррупционную стратегию и план по ее осуществлении.Также оно будет следить за выполнением принципов Антикоррупционной стратегии, отвечать за информирование общественности.В Грузии создают Антикоррупционное бюро – чем недовольна оппозиция >>Подотчетно будет бюро парламенту Грузии и раз в год будет предоставлять отчет о проделанной работе.Главу бюро будет назначать премьер-министр на основании представления конкурсной комиссии. В комиссию помимо представителей правительства и парламента будут входить заместитель главы Верховного суда, заместитель Генерального прокурора, Народный защитник и представитель НПО, которого выберет Народный защитник.Кроме того, в Грузии будет создан Межведомственный антикоррупционный совет, который будет разрабатывать предложения для создания Антикоррупционной стратегии и плана по ее осуществлению, а также давать рекомендации Антикоррупционному бюро.Состав межведомственного совета определит правительство Грузии, и в него будут входить представители международных организаций, местных НПО, эксперты и ученые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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