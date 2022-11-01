https://sputnik-georgia.ru/20221101/zasedanie-parlamenta-gruzii-zakryto--deputaty-proschayutsya-s-kollegoy-271836018.html

Заседание парламента Грузии закрыто – депутаты прощаются с коллегой

Заседание парламента Грузии закрыто – депутаты прощаются с коллегой

Члены парламента почтили минутой молчания память коллеги 01.11.2022, Sputnik Грузия

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2022-11-01T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Пленарное заседание парламента Грузии закрылось сразу после открытия в связи с кончиной депутата от большинства Ираклия Хахубия.После регистрации, депутаты лишь утвердили повестку для текущей недели. Члены парламента почтили минутой молчания память коллеги от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Хахубия.По словам главы грузинского законодательного органа, в результате консультаций с фракциями, все депутаты отказались использовать предназначенное для политических заявлений время."Проводим в последний путь нашего коллегу, и с завтрашнего дня продолжим парламентскую деятельность с заседания бюро, а затем уже пленарным заседанием. Спасибо, заседание закрыто!" – заявил Папуашвили.Хахубия в четверг утром был найден мертвым в собственной квартире. На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие. По предварительной информации, политик покончил жизнь самоубийством. Депутату был 51 год.Депутат от "Мечты" Ираклий Хахубия найден мертвым>>По информации родных погибшего депутата, у Хахубия были проблемы со здоровьем после смерти сына. 21-летний Бека Хахубия скончался в результате автоаварии 17 мая 2017 года.ДТП произошло у тоннеля на участке автомобильного магистрали Гори. Сотрудники патрульной полиции из-за неповиновения патрульному предупреждению перекрыли дорогу грузовым автомобилем. Хахубия врезался в грузовой автомобиль и скончался на месте.По делу Хахубия вину предъявили трем полицейским. В 2019 году суд признал одного из них виновным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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