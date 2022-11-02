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Апелляционный суд оставил Нику Гварамия в тюрьме
Апелляционный суд оставил Нику Гварамия в тюрьме
Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиционеры уверены, что это политически мотивированное решение 02.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы.Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари. Тбилисский городской суд вынес приговор Гварамия 16 мая.Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиционеры уверены, что это политически мотивированное решение.В правящей партии не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.
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новости, политика, грузия, ника гварамия, тбилиси, тбилисский апелляционный суд, тбилисский городской суд
новости, политика, грузия, ника гварамия, тбилиси, тбилисский апелляционный суд, тбилисский городской суд

Апелляционный суд оставил Нику Гварамия в тюрьме

11:16 02.11.2022 (обновлено: 11:24 02.11.2022)
© photo: Sputnik / StringerНика Гварамия в зале суда перед вынесением приговора
Ника Гварамия в зале суда перед вынесением приговора - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиционеры уверены, что это политически мотивированное решение
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы.
Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари. Тбилисский городской суд вынес приговор Гварамия 16 мая.
Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиционеры уверены, что это политически мотивированное решение.
В правящей партии не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.
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