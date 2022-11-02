https://sputnik-georgia.ru/20221102/assist-kvaratskheliya-ne-zaschitali---napoli-proigralo-liverpulyu-271863097.html

Ассист Кварацхелия не засчитали – "Наполи" проиграло "Ливерпулю"

Ассист Кварацхелия не засчитали – "Наполи" проиграло "Ливерпулю"

Кварацхелия на "Энфилде" был менее активен, чем привыкли болельщики 02.11.2022, Sputnik Грузия

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хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Непобедимый в течение последних 13 матчей клуб "Наполи" и футболист из Грузии Хвичи Кварацхелия пал под прицелами "Ливерпуля" на стадионе "Энфилд" – 2:0."Наполи" противопоставил сопернику полную отдачу и максимальный прессинг на своей половине в течение всего первого тайма. Подопечные Спаллетти даже имели шансы забить, но не довели моменты до 100-процентных.Кварацхелия на "Энфилде" был менее активен, чем привыкли болельщики. При этом каждое соприкосновение с мячом уже вызывало опасения соперника. Но в первом тайме голов не было.Второй тайм подопечные Спаллетти начали куда активнее. Сразу стало понятно, что "Наполи" не играет на ничью, они будут забивать. Что и сделали на 53-й минуте – штрафной в исполнении Кварацхелия и гол забивает Эстигор, голову которого мяч нашел сам.К сожалению для болельщиков "Наполи", 0:1 на табло светилось не долго. Видеорефери отменил гол, углядев буквально миллиметровый офсайд у норвежского футболиста. Почти четыре минуты VAR изучал спорный момент.Мог отличиться и сам Кварацхелия. Но в этот день ему не хватало точности и немного везения. Под конец второго тайма Спаллетти решил заменить Хвичу и видимо зря.Спустя полторы минуты после ухода Кварацхелия "Ливерпуль" все-таки забил. Мерет вынес мяч с линии после удара Нуньеса, но на добивании в нужном месте оказался Салах. Подопечные Клоппа отличились еще раз, но уже в дополнительное время. И вновь похожая ситуация. На этот раз Мерет отбил удар ван Дейка, а Нуньес поразил ворота.Несмотря на проигрыш, "Наполи" завершил отборочный этап Лиги чемпионов на первом месте в группе "А" с 15 очками. "Ливерпуль" набрал столько же, но сказался разгромный матч в "Неаполе", когда подопечные Клоппа проиграли 4:1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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хвича кварацхелия, новости, грузия, спорт