https://sputnik-georgia.ru/20221102/dtp-na-vostoke-gruzii-postradali-zhenschina-s-rebenkom-271873557.html

ДТП на востоке Грузии: пострадали женщина с ребенком

ДТП на востоке Грузии: пострадали женщина с ребенком

Пострадавшие находятся под присмотром медиков 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T16:31+0400

2022-11-02T16:31+0400

2022-11-02T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Автомобиль наехал на женщину с семилетним ребенком в городе Гори, когда та переходила дорогу.По данным телеканала "Рустави 2", пострадавших в срочном порядке госпитализировали. В эти минуты им проводят обследования. По предварительной информации, позже ребенка переведут в тбилисскую больницу.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".За 9 месяцев 2022 года в Грузии было совершено 718 наездов на пешеходов, погибли 58 человек, пострадали – 707.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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