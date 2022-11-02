https://sputnik-georgia.ru/20221102/dtp-na-vostoke-gruzii-postradali-zhenschina-s-rebenkom-271873557.html
ДТП на востоке Грузии: пострадали женщина с ребенком
ДТП на востоке Грузии: пострадали женщина с ребенком
Пострадавшие находятся под присмотром медиков 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T16:31+0400
2022-11-02T16:31+0400
2022-11-02T16:31+0400
дтп
грузия
новости
происшествия
пострадавшие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268491111_0:138:2731:1674_1920x0_80_0_0_b314fc7d8547f9a71ced0897d6f72b04.jpg
ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Автомобиль наехал на женщину с семилетним ребенком в городе Гори, когда та переходила дорогу.По данным телеканала "Рустави 2", пострадавших в срочном порядке госпитализировали. В эти минуты им проводят обследования. По предварительной информации, позже ребенка переведут в тбилисскую больницу.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".За 9 месяцев 2022 года в Грузии было совершено 718 наездов на пешеходов, погибли 58 человек, пострадали – 707.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268491111_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c92adcaf922e40ce7eeb4498607bc727.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дтп, грузия, новости, происшествия, пострадавшие
дтп, грузия, новости, происшествия, пострадавшие
ДТП на востоке Грузии: пострадали женщина с ребенком
Пострадавшие находятся под присмотром медиков
ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Автомобиль наехал на женщину с семилетним ребенком в городе Гори, когда та переходила дорогу.
По данным телеканала "Рустави 2
", пострадавших в срочном порядке госпитализировали. В эти минуты им проводят обследования. По предварительной информации, позже ребенка переведут в тбилисскую больницу.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".
За 9 месяцев 2022 года в Грузии было совершено 718 наездов на пешеходов, погибли 58 человек, пострадали – 707.