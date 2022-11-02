https://sputnik-georgia.ru/20221102/gruzinskiy-tennisist-pokidaet-prestizhnyy-turnir-v-parizhe-271875277.html

Грузинский теннисист покидает престижный турнир в Париже

Грузинский теннисист покидает престижный турнир в Париже

Басилашвили уступил сопернику оба сета - 4:6, 2:6 02.11.2022, Sputnik Грузия

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спорт

грузия

теннис

николоз басилашвили

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Первая ракетка Грузии и 106 ракета в рейтинге ATP Николоз Басилашвили во втором круге Rolex Paris Masters проиграл итальянцу Лоренцо Мусетти, после чего ему придется покинуть престижный турнир.Басилашвили уступил сопернику оба сета - 4:6, 2:6. В первом сете решающей оказалась девятая партия, где соперник Басилашвили сумел сделать первый брейк в матче, а затем выиграл партию на своей подаче.Второй сет получился менее напряженным – итальянский теннисист с самого начала сумел взять паузу и до конца удерживал лидерство.В следующем раунде Лоренцо Мусетти встретится с норвежцем Каспером Руудом.В первом круге Басилашвили в двух сетах обыграл француза Квентина Халиса - 6:3, 6:4 и прервал долгую серию поражений.Заключительный в сезоне 2022 года теннисный турнир серии Masters проходит в Париже с 31 октября по 6 ноября. Турнир собрал всех главных звезд ATP.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, теннис, николоз басилашвили