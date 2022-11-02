https://sputnik-georgia.ru/20221102/kak-menyalsya-obem-importa-produktov-v-gruziyu-2011-2021-gg--271869224.html

Как менялся объем импорта продуктов в Грузию: 2011-2021 гг.

Как менялся объем импорта продуктов в Грузию: 2011-2021 гг.

Как менялся объем импорта продуктов в Грузию за десять лет, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия, основанной на материалах Национальной службы статистики 02.11.2022, Sputnik Грузия

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Объем импорта большинства вида продуктов, представленных в инфографике Sputnik Грузия, значительно увеличился за 10 лет. Исключение составила лишь пшеница, если в 2011 году страна закупила порядка 634 тысяч тонн зерна, то в 2021 – около 367 тысяч тонн. Зато спрос на овес за 10 лет вырос на 1 050%.Согласно данным Национальной службы статистики, внешнеторговый оборот Грузии в 2011 году составил 9,24 миллиарда долларов, из них 2,19 миллиарда долларов приходится на экспорт, а импорт – 70,5 миллиарда долларов. Между тем, в 2021 году Грузия наторговала на 14,3 миллиарда долларов, из них в страну ввезли продукцию на 10 миллиардов долларов, а вывезли на 4,2 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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