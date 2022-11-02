https://sputnik-georgia.ru/20221102/kaladze-nazval-nepriemlemym-zaderzhku-vosstanovleniya-stantsii-metro-gotsiridze-271865572.html

Каладзе назвал неприемлемым задержку восстановления станции метро "Гоциридзе"

Каладзе назвал неприемлемым задержку восстановления станции метро "Гоциридзе"

Ремонтные работы станции метро "Гоциридзе" должны были завершиться этим летом 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T13:03+0400

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каха каладзе

каладзе - мэр "мечты"

тбилиси

метро

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал категорически неприемлемым нарушение сроков реабилитации станции метро "Гоциридзе", заявил Каладзе на заседании столичного муниципалитета.Ремонтные работы станции метро "Гоциридзе" должны были завершиться 15 августа этого года, однако эта дата была перенесена. В прошлом году в мэрии столицы заявили, что перрон станции "Гоциридзе" тбилисского метрополитена не подлежит восстановлению и его нужно строить заново.По словам Каладзе, компания "Мамисон", победившая в тендере должна была завершить работы за 210 дней после оформления соглашения, однако станция метро до сих пор не сдана.По его словам, он понимает, что пришлось полностью заменить перрон, чего не было предусмотрено в проекте, однако такая задержка работ все равно неприемлема, отметил Каладзе. Мэр Тбилиси выразил сожаление в связи с безответственностью компании."Безусловно, все это потом отражается на нас – лично на мне, на моих соратниках, на всех людях, которые работают в круглосуточном режиме. Жаль, что есть такие компании, однако с нашей стороны будет соответствующее реагирование", – подчеркнул Каладзе.Мэр Тбилиси также выразил сожаление в связи с тем, что в стране не развита строительная культура и кроме единичных компаний никто не заботится о развитии собственной организации, переподготовке сотрудников, повышении квалификации.Мэрия Тбилиси начала основательный ремонт станции "Гоциридзе" в начале 2021 года, выделив на это 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Станция "Гоциридзе" – единственная в метро полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра.Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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каха каладзе, каладзе - мэр "мечты", тбилиси, метро