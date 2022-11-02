https://sputnik-georgia.ru/20221102/kaladze-soobschil-o-kadrovykh-perestanovkakh-v-merii-tbilisi--271868200.html
Каладзе сообщил о кадровых перестановках в мэрии Тбилиси
Каладзе сообщил о кадровых перестановках в мэрии Тбилиси
Чиновник городской мэрии решил перейти в частный сектор 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T14:48+0400
2022-11-02T14:48+0400
2022-11-02T14:48+0400
грузия
новости
каха каладзе
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261619016_0:99:1280:820_1920x0_80_0_0_86cd693372a950e9a3d82651b6ccde44.jpg
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Глава городской службы инфраструктурного развития мэрии Тбилиси Леван Нароушвили покинул занимаемую должность, заявил сообщил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного правительства.На посту Нароушвили сменил Георгий Абутидзе.По словам Каладзе, Нароушвили принял решение перейти в частный сектор.Как отметил Каладзе, кандидатура Георгия Абутидзе для утверждения будет представлена тбилисскому сакребуло в ближайшие дни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261619016_177:108:1170:853_1920x0_80_0_0_7039ec32fb2b149989e876de9b43362a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
Каладзе сообщил о кадровых перестановках в мэрии Тбилиси
Чиновник городской мэрии решил перейти в частный сектор
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Глава городской службы инфраструктурного развития мэрии Тбилиси Леван Нароушвили покинул занимаемую должность, заявил сообщил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
На посту Нароушвили сменил Георгий Абутидзе.
"У нас в муниципалитете кадровые изменения. Я хочу поблагодарить Левана Нароушвили за многолетнюю работу в муниципалитете Тбилиси. В последнее время Леван Нароушвили руководил городской службу инфраструктурного развития", – заявил Каладзе.
По словам Каладзе, Нароушвили принял решение перейти в частный сектор.
Как отметил Каладзе, кандидатура Георгия Абутидзе для утверждения будет представлена тбилисскому сакребуло в ближайшие дни.