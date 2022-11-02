https://sputnik-georgia.ru/20221102/kaladze-soobschil-o-kadrovykh-perestanovkakh-v-merii-tbilisi--271868200.html

Каладзе сообщил о кадровых перестановках в мэрии Тбилиси

Каладзе сообщил о кадровых перестановках в мэрии Тбилиси

Чиновник городской мэрии решил перейти в частный сектор 02.11.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

каха каладзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Глава городской службы инфраструктурного развития мэрии Тбилиси Леван Нароушвили покинул занимаемую должность, заявил сообщил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного правительства.На посту Нароушвили сменил Георгий Абутидзе.По словам Каладзе, Нароушвили принял решение перейти в частный сектор.Как отметил Каладзе, кандидатура Георгия Абутидзе для утверждения будет представлена тбилисскому сакребуло в ближайшие дни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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