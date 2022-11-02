https://sputnik-georgia.ru/20221102/meriya-tbilisi-planiruet-polnuyu-rekonstruktsiyu-prospekta-tsereteli-271866281.html

Мэрия Тбилиси планирует полную реконструкцию проспекта Церетели

Мэрия Тбилиси планирует полную реконструкцию проспекта Церетели

На первом этапе проекта будет заменена вся подземная и наземная коммуникационная сеть 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T13:26+0400

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каха каладзе

акакий церетели

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Полная реконструкция проспекта Акакия Церетели в Тбилиси начнется в начале будущего года, сообщил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного правительства.По словам мэра, на первом этапе проекта будет заменена вся подземная и наземная коммуникационная сеть. В рамках проекта линии электропередач будут размещены под землей, также будут установлены подземные баки для отходов и столбы освещения, проведены работы по озеленению, приведены в порядок тротуары и созданы автобусные линии.Как отметил Каладзе, исходя из того, что осуществление крупных инфраструктурных проектов создает в столице определенные проблемы, столичный муниципалитет осуществляет их поэтапно."Обновление этих проспектов жизненно важно", - отметил Каладзе.Как предположил мэр, работы по реконструкции проспекта Церетели начнутся после новогодних праздников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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