https://sputnik-georgia.ru/20221102/meriya-tbilisi-planiruet-polnuyu-rekonstruktsiyu-prospekta-tsereteli-271866281.html
Мэрия Тбилиси планирует полную реконструкцию проспекта Церетели
Мэрия Тбилиси планирует полную реконструкцию проспекта Церетели
На первом этапе проекта будет заменена вся подземная и наземная коммуникационная сеть 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T13:26+0400
2022-11-02T13:26+0400
2022-11-02T13:44+0400
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новости
каха каладзе
акакий церетели
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Полная реконструкция проспекта Акакия Церетели в Тбилиси начнется в начале будущего года, сообщил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного правительства.По словам мэра, на первом этапе проекта будет заменена вся подземная и наземная коммуникационная сеть. В рамках проекта линии электропередач будут размещены под землей, также будут установлены подземные баки для отходов и столбы освещения, проведены работы по озеленению, приведены в порядок тротуары и созданы автобусные линии.Как отметил Каладзе, исходя из того, что осуществление крупных инфраструктурных проектов создает в столице определенные проблемы, столичный муниципалитет осуществляет их поэтапно."Обновление этих проспектов жизненно важно", - отметил Каладзе.Как предположил мэр, работы по реконструкции проспекта Церетели начнутся после новогодних праздников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, каха каладзе, акакий церетели, тбилиси
грузия, новости, каха каладзе, акакий церетели, тбилиси
Мэрия Тбилиси планирует полную реконструкцию проспекта Церетели
13:26 02.11.2022 (обновлено: 13:44 02.11.2022)
На первом этапе проекта будет заменена вся подземная и наземная коммуникационная сеть
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Полная реконструкция проспекта Акакия Церетели в Тбилиси начнется в начале будущего года, сообщил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
По словам мэра, на первом этапе проекта будет заменена вся подземная и наземная коммуникационная сеть. В рамках проекта линии электропередач будут размещены под землей, также будут установлены подземные баки для отходов и столбы освещения, проведены работы по озеленению, приведены в порядок тротуары и созданы автобусные линии.
"Это очень важный проспект... У нас есть конкретные участки, которые сильно повреждены. Соответственно, важно все это привести в порядок, обновить и восстановить", - подчеркнул Каладзе.
Как отметил Каладзе, исходя из того, что осуществление крупных инфраструктурных проектов создает в столице определенные проблемы, столичный муниципалитет осуществляет их поэтапно.
"Обновление этих проспектов жизненно важно", - отметил Каладзе.
Как предположил мэр, работы по реконструкции проспекта Церетели начнутся после новогодних праздников.