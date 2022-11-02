https://sputnik-georgia.ru/20221102/meriya-tbilisi-zakupit-esche-200-novykh-avtobusov--271867393.html

Мэрия Тбилиси закупит еще 200 новых автобусов

Мэрия Тбилиси закупит еще 200 новых автобусов

Новые автобусы будут закуплены из бюджетных средств, а не с помощью кредита 02.11.2022, Sputnik Грузия

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мэрия тбилиси

каха каладзе

новые автобусы

тбилиси

общество

грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси закупит 200 единиц 18-метровых автобусов в 2023-2024 годах, сообщил мэр Каха Каладзе на заседании столичного правительства.Как отметил глава города, новые автобусы будут закуплены из бюджетных средств, а не с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), как это было запланировано ранее.По словам Каладзе, мэрия Тбилиси уже официально обратилась к министерству финансов с просьбой изъять из кредитного соглашения компонент строительства автобазы и закупки автобусов.Процедуры закупки автобусов начнутся в ближайшее время. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, мэрия тбилиси, каха каладзе, новые автобусы, тбилиси, общество, грузия