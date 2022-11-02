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Мэрия Тбилиси закупит еще 200 новых автобусов
Мэрия Тбилиси закупит еще 200 новых автобусов
Новые автобусы будут закуплены из бюджетных средств, а не с помощью кредита 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T14:06+0400
2022-11-02T14:06+0400
2022-11-02T14:15+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси закупит 200 единиц 18-метровых автобусов в 2023-2024 годах, сообщил мэр Каха Каладзе на заседании столичного правительства.Как отметил глава города, новые автобусы будут закуплены из бюджетных средств, а не с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), как это было запланировано ранее.По словам Каладзе, мэрия Тбилиси уже официально обратилась к министерству финансов с просьбой изъять из кредитного соглашения компонент строительства автобазы и закупки автобусов.Процедуры закупки автобусов начнутся в ближайшее время. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, мэрия тбилиси, каха каладзе, новые автобусы, тбилиси, общество, грузия
новости, мэрия тбилиси, каха каладзе, новые автобусы, тбилиси, общество, грузия
Мэрия Тбилиси закупит еще 200 новых автобусов
14:06 02.11.2022 (обновлено: 14:15 02.11.2022)
Новые автобусы будут закуплены из бюджетных средств, а не с помощью кредита
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси закупит 200 единиц 18-метровых автобусов в 2023-2024 годах, сообщил мэр Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
Как отметил глава города, новые автобусы будут закуплены из бюджетных средств, а не с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), как это было запланировано ранее.
"В последнее время у нас были переговоры как с Европейским банком реконструкции и развития, так и с центральной властью – министерством финансов, и мы приняли решение, что данные автобусы и автобаза будут закуплены на бюджетные средства, и мы не возьмем долг", – заявил Каладзе.
По словам Каладзе, мэрия Тбилиси уже официально обратилась к министерству финансов с просьбой изъять из кредитного соглашения компонент строительства автобазы и закупки автобусов.
Процедуры закупки автобусов начнутся в ближайшее время.