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Неизвестные обстреляли кабинет мэра в Сванети
Неизвестные обстреляли кабинет мэра в Сванети
В результате происшествия никто не пострадал 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T18:02+0400
2022-11-02T18:02+0400
2022-11-02T18:02+0400
происшествия
новости
лентехский район
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ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Неизвестные обстреляли кабинет мэра Лентехского района, жертв нет, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, инцидент произошел минувшей ночью, когда в здании никого не было. В результате стрельбы в кабинете возник пожар, который удалось быстро потушить.По факту возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия" и "повреждение чужой вещи".Следователи восстанавливают картину произошедшего и ищут виновных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, лентехский район
происшествия, новости, лентехский район
Неизвестные обстреляли кабинет мэра в Сванети
В результате происшествия никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Неизвестные обстреляли кабинет мэра Лентехского района, жертв нет, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала
, инцидент произошел минувшей ночью, когда в здании никого не было. В результате стрельбы в кабинете возник пожар, который удалось быстро потушить.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия" и "повреждение чужой вещи".
Следователи восстанавливают картину произошедшего и ищут виновных.