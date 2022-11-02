https://sputnik-georgia.ru/20221102/neizvestnye-obstrelyali-kabinet-mera-v-svaneti-271877833.html

Неизвестные обстреляли кабинет мэра в Сванети

Неизвестные обстреляли кабинет мэра в Сванети

В результате происшествия никто не пострадал 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T18:02+0400

2022-11-02T18:02+0400

2022-11-02T18:02+0400

происшествия

новости

лентехский район

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ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Неизвестные обстреляли кабинет мэра Лентехского района, жертв нет, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, инцидент произошел минувшей ночью, когда в здании никого не было. В результате стрельбы в кабинете возник пожар, который удалось быстро потушить.По факту возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия" и "повреждение чужой вещи".Следователи восстанавливают картину произошедшего и ищут виновных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

лентехский район

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происшествия, новости, лентехский район