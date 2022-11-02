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Незаконный обмен валют в Аджарии – задержаны десять человек
Незаконный обмен валют в Аджарии – задержаны десять человек
Обвиняемые незаконно открыли валютные пункты, где без соответствующего разрешения Нацбанка Грузии вели предпринимательскую деятельность 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T12:12+0400
2022-11-02T12:12+0400
2022-11-02T12:23+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали десять человек по обвинению в открытии незаконных валютных пунктов, сообщается на сайте ведомства.Следствие установило, что обвиняемые в разных местах Аджарии незаконно открыли валютные пункты, где без соответствующего разрешения Нацбанка Грузии вели предпринимательскую деятельность.В результате следственных действий, в целом, изъята иностранная валюта стоимостью в 550 тысяч лари (200 тысяч долларов).Следствие идет по статье УК Грузии "Незаконная предпринимательская деятельность". Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, аджария
происшествия, грузия, новости, аджария
Незаконный обмен валют в Аджарии – задержаны десять человек
12:12 02.11.2022 (обновлено: 12:23 02.11.2022)
Обвиняемые незаконно открыли валютные пункты, где без соответствующего разрешения Нацбанка Грузии вели предпринимательскую деятельность
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали десять человек по обвинению в открытии незаконных валютных пунктов, сообщается на сайте ведомства.
Следствие установило
, что обвиняемые в разных местах Аджарии незаконно открыли валютные пункты, где без соответствующего разрешения Нацбанка Грузии вели предпринимательскую деятельность.
В результате следственных действий, в целом, изъята иностранная валюта стоимостью в 550 тысяч лари (200 тысяч долларов).
Следствие идет по статье УК Грузии "Незаконная предпринимательская деятельность". Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.