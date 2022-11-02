https://sputnik-georgia.ru/20221102/nezakonnyy-obmen-valyut-v-adzharii--zaderzhany-desyat-chelovek-271863601.html

Незаконный обмен валют в Аджарии – задержаны десять человек

Незаконный обмен валют в Аджарии – задержаны десять человек

Обвиняемые незаконно открыли валютные пункты, где без соответствующего разрешения Нацбанка Грузии вели предпринимательскую деятельность 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T12:12+0400

2022-11-02T12:12+0400

2022-11-02T12:23+0400

происшествия

грузия

новости

аджария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23680/89/236808924_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_79568a729b15c15e4789025c065d1943.jpg

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали десять человек по обвинению в открытии незаконных валютных пунктов, сообщается на сайте ведомства.Следствие установило, что обвиняемые в разных местах Аджарии незаконно открыли валютные пункты, где без соответствующего разрешения Нацбанка Грузии вели предпринимательскую деятельность.В результате следственных действий, в целом, изъята иностранная валюта стоимостью в 550 тысяч лари (200 тысяч долларов).Следствие идет по статье УК Грузии "Незаконная предпринимательская деятельность". Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, аджария