https://sputnik-georgia.ru/20221102/skolko-khurmy-mozhno-sedat-v-den-polza-i-vred-271866455.html

Сколько хурмы можно съедать в день? Польза и вред

Сколько хурмы можно съедать в день? Польза и вред

Хурма – сезонный фрукт популярный у многих народов мира, который содержит большое количество витаминов и микроэлементов 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T14:26+0400

2022-11-02T14:26+0400

2022-11-02T14:16+0400

справки

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Хурма, латинское название которой Diospyros, что в переводе с греческого означает "пища богов", обладает массой полезных свойств. Однако наслаждаясь в осенне-зимний сезон яркими и ароматными плодами, вряд ли кто-то из нас задумывается о том, сколько хурмы можно съедать в день, с пользой для организма.Sputnik Грузия поинтересовался, сколько хурмы можно съедать в день и какую пользу или вред могут нанести вкусные плоды нашему организму.Сколько хурмы можно съедать в день?Диетологи, при отсутствии противопоказаний, рекомендуют всем включать хурму в рацион, чтобы защитить себя от осенне-зимнего дефицита витаминов.Среднее потребление хурмы, по рекомендации американских специалистов, это 2-4 порции в день (около 200-400 граммов). В целом единого мнения на этот счет у специалистов нет, однако предупреждают, что злоупотреблять хурмой нельзя.Одни говорят, что в день можно съедать по 2-3 хурмы, чтобы поддержать иммунитет, другие рекомендуют не более 3-4 плодов в неделю.При этом многие полагают, что съедать по одной хурме в день не вредно.В свежей хурме содержится больше всего полезных веществ – средняя калорийность на 100 грамм продукта составляет примерно 65-67 калорий.Польза и вредХурма богата витаминами С, А, Р, В, Е – в плодах также много антиоксидантов и микроэлементов, таких как бета-каротин, магний, калий, кальций, йод, клетчатка, пектин, фруктоза, танины, железо.Польза хурмы несомненна. Она укрепляет иммунитет, способствует пищеварению, нормальному функционированию щитовидной железы, повышает эластичность сосудов, улучшает зрение. Хурма также снижает риск сердечных приступов, помогает удалить избыток солей, устранить отечность конечностей и предупредить мочекаменную болезнь.Очевидна польза хурмы и для организма беременных. Она повышает сопротивляемость организма матери простудным и вирусным заболеваниям и обеспечивает плод веществами, необходимыми для его нормального развития.Хурма очень полезна, однако, несмотря на все ее достоинства, она может нанести и вред. Среди основных противопоказаний специалисты выделяют следующие: возраст до трех лет, острые заболевания пищеварительного тракта, индивидуальную непереносимость и аллергию на продукт.В хурме много сахара, поэтому людям с сахарным диабетом следует при употреблении проявить осторожность.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки