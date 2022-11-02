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Собака стала причиной перебоев в работе тбилисского метрополитена
Собака стала причиной перебоев в работе тбилисского метрополитена
Разрулить ситуацию удалось с помощью работников специальной службы 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T10:28+0400
2022-11-02T10:28+0400
2022-11-02T10:34+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Движение поездов в тбилисском метрополитене в среду утром было ограничено из-за собаки.По информации телекомпания "Рустави 2", поезд не смог начать движение, поскольку в тоннеле на станции метро "Гурамишвили" находилась агрессивная уличная собака, и сотрудники метро не могли ее вывести.На место вызвали представителей специальной службы, которые увезли собаку.К этому времени тбилисский метрополитен работает в привычном режиме без перебоев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, тбилиси, грузия, метро
Собака стала причиной перебоев в работе тбилисского метрополитена
10:28 02.11.2022 (обновлено: 10:34 02.11.2022)
Разрулить ситуацию удалось с помощью работников специальной службы
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Движение поездов в тбилисском метрополитене в среду утром было ограничено из-за собаки.
По информации телекомпания "Рустави 2
", поезд не смог начать движение, поскольку в тоннеле на станции метро "Гурамишвили" находилась агрессивная уличная собака, и сотрудники метро не могли ее вывести.
На место вызвали представителей специальной службы, которые увезли собаку.
К этому времени тбилисский метрополитен работает в привычном режиме без перебоев.