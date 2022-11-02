https://sputnik-georgia.ru/20221102/sobaka-stala-prichinoy-pereboev-v-rabote-tbilisskogo-mitropolitena-271856948.html

Собака стала причиной перебоев в работе тбилисского метрополитена

Собака стала причиной перебоев в работе тбилисского метрополитена

Разрулить ситуацию удалось с помощью работников специальной службы 02.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Движение поездов в тбилисском метрополитене в среду утром было ограничено из-за собаки.По информации телекомпания "Рустави 2", поезд не смог начать движение, поскольку в тоннеле на станции метро "Гурамишвили" находилась агрессивная уличная собака, и сотрудники метро не могли ее вывести.На место вызвали представителей специальной службы, которые увезли собаку.К этому времени тбилисский метрополитен работает в привычном режиме без перебоев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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