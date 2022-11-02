https://sputnik-georgia.ru/20221102/spasatelnaya-operatsiya-v-adzharii--11-grazhdan-zastryali-v-natsionalnom-parke-271864078.html

Спасательная операция в Аджарии – 11 граждан застряли в национальном парке

Спасательная операция в Аджарии – 11 граждан застряли в национальном парке

В настоящее время попавшие в беду граждане Грузии находятся в безопасности 02.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Грузинские спасатели помогли 11 гражданам, попавшим в беду в Национальном парке Мтирала (Аджария), сообщает пресс-служба Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии.Граждане не могли выбраться из парка, так как из берегов вышла река Чакви. В спасательной операции принимали участие семь пожарных-спасателей Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД. Они смонтировали нужное оснащение и вывели застрявших граждан.Национальный парк Мтирала находится в 25 км от Батуми и является одним из излюбленных мест как для туристов, так и граждан Грузии. Он отличается уникальным биомногообразием.Мтирала (в переводе с грузинского "плачущий") такое название получил из-за частых дождей. Необычный ландшафт, утопающая в зелени природа, удивительные водопады, чистый воздух – это далеко не все, чем покоряет этот парк.В парке "Мтирала" растут уникальные растения, не имеющие аналогов во всем мире, а также обитают разные животные, в том числе барсук, ласка, волк, заяц-русак, белка, кавказская саламандра и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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