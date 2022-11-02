https://sputnik-georgia.ru/20221102/starodubtsev-rasskazal-pochemu-zernovaya-sdelka-okazalas-bespoleznoy-dlya-rossii-271873481.html
Стародубцев рассказал, почему зерновая сделка оказалась бесполезной для России
Стародубцев рассказал, почему зерновая сделка оказалась бесполезной для России
За приостановкой Россией зерновой сделки Украину ждет полная морская блокада 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T16:01+0400
2022-11-02T16:01+0400
2022-11-02T16:01+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал тюрколог, автор канала "Турция - это" Иван Стародубцев. Что из себя представляла зерновая сделка в реальности? Из-за чего она оказалась бесполезной для России? Почему действия Украины угрожают не только России, но и Турции? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, зерно, россия, видео
мультимедиа, видео, зерно, россия, видео
Стародубцев рассказал, почему зерновая сделка оказалась бесполезной для России
За приостановкой Россией зерновой сделки Украину ждет полная морская блокада
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал тюрколог, автор канала "Турция - это" Иван Стародубцев.
Что из себя представляла зерновая сделка в реальности? Из-за чего она оказалась бесполезной для России? Почему действия Украины угрожают не только России, но и Турции?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.