https://sputnik-georgia.ru/20221102/starodubtsev-rasskazal-pochemu-zernovaya-sdelka-okazalas-bespoleznoy-dlya-rossii-271873481.html

Стародубцев рассказал, почему зерновая сделка оказалась бесполезной для России

Стародубцев рассказал, почему зерновая сделка оказалась бесполезной для России

За приостановкой Россией зерновой сделки Украину ждет полная морская блокада 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T16:01+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал тюрколог, автор канала "Турция - это" Иван Стародубцев. Что из себя представляла зерновая сделка в реальности? Из-за чего она оказалась бесполезной для России? Почему действия Украины угрожают не только России, но и Турции? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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