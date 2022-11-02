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Температура в Европе выросла вдвое по сравнению со среднемировым показателем

Температура в Европе выросла вдвое по сравнению со среднемировым показателем

Ледники в Альпах потеряли толщину льда на 30 метров с 1997 по 2021 год 02.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. В Европе самый высокий показатель роста температуры среди всех континентов, приводит РИА Новости данные из отчета Всемирной метеорологической организации на сайте ООН."За последние 30 лет температура в Европе выросла более чем вдвое по сравнению со средним мировым показателем – это самый высокий показатель среди всех континентов мира", - сказано в отчете.Там же отмечено, что поскольку тенденция к потеплению продолжается, исключительная жара, лесные пожары, наводнения и другие последствия изменения климата повлияют на общество, экономику и экосистемы.В период с 1991 по 2021 год температура в Европе повысилась в среднем примерно на +0,5°C за десятилетие. В результате с 1997 по 2021 год ледники в Альпах потеряли толщину льда на 30 метров. В отчете также сказано, что выбросы парниковых газов в Евросоюзе сократились на 31% в период с 1990 по 2020 год с целью чистого сокращения на 55% к 2030 году. "Европа представляет собой живую картину потепления мира и напоминает нам о том, что даже хорошо подготовленные общества не застрахованы от последствий экстремальных погодных явлений", - приводятся в документе слова генсека ВМО Петтери Таалас.Он отметил, что в 2021 и 2022 годах большая часть Европы пострадала от сильных волн жары и засухи, вызвавших лесные пожары. В 2021 году исключительные наводнения привели к гибели людей и разрушениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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