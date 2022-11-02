https://sputnik-georgia.ru/20221102/turtsiya-pochti-opredelilas-s-mestom-gazovogo-khaba-predlozhennogo-putinym-271883556.html

Турция почти определилась с местом газового хаба, предложенного Путиным

Турция почти определилась с местом газового хаба, предложенного Путиным

Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T23:55+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Газовый хаб, создание которого предложил президент России Владимир Путин, может появиться в регионе Тракья на северо-западе Турции, заявил президент страны Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.По его словам, Минэнерго Турции уже начало соответствующую работу с российской стороной, передает РИА Новости.Путин и Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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