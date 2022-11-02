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Турция почти определилась с местом газового хаба, предложенного Путиным
Турция почти определилась с местом газового хаба, предложенного Путиным
Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию 02.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Газовый хаб, создание которого предложил президент России Владимир Путин, может появиться в регионе Тракья на северо-западе Турции, заявил президент страны Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.По его словам, Минэнерго Турции уже начало соответствующую работу с российской стороной, передает РИА Новости.Путин и Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, в мире, экономика, владимир путин, турция, черное море, европа
новости, в мире, экономика, владимир путин, турция, черное море, европа

Турция почти определилась с местом газового хаба, предложенного Путиным

23:55 02.11.2022 (обновлено: 00:02 03.11.2022)
© photo: Sputnik / Dmitry Lelchuk / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2022
© photo: Sputnik / Dmitry Lelchuk
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Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Газовый хаб, создание которого предложил президент России Владимир Путин, может появиться в регионе Тракья на северо-западе Турции, заявил президент страны Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.
По его словам, Минэнерго Турции уже начало соответствующую работу с российской стороной, передает РИА Новости.

"По месту, скорей всего, самое удобное, по предварительным оценкам, это Тракья. Сейчас наше Минэнерго ведет соответствующую работу с российскими партнерами", - сказал Эрдоган.

Путин и Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
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