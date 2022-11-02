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Турция почти определилась с местом газового хаба, предложенного Путиным
Турция почти определилась с местом газового хаба, предложенного Путиным
Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T23:55+0400
2022-11-02T23:55+0400
2022-11-03T00:02+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Газовый хаб, создание которого предложил президент России Владимир Путин, может появиться в регионе Тракья на северо-западе Турции, заявил президент страны Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.По его словам, Минэнерго Турции уже начало соответствующую работу с российской стороной, передает РИА Новости.Путин и Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, экономика, владимир путин, турция, черное море, европа
новости, в мире, экономика, владимир путин, турция, черное море, европа
Турция почти определилась с местом газового хаба, предложенного Путиным
23:55 02.11.2022 (обновлено: 00:02 03.11.2022)
Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Газовый хаб, создание которого предложил президент России Владимир Путин, может появиться в регионе Тракья на северо-западе Турции, заявил президент страны Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.
По его словам, Минэнерго Турции уже начало соответствующую работу с российской стороной, передает РИА Новости.
"По месту, скорей всего, самое удобное, по предварительным оценкам, это Тракья. Сейчас наше Минэнерго ведет соответствующую работу с российскими партнерами", - сказал Эрдоган.
Путин и Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.