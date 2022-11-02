https://sputnik-georgia.ru/20221102/v-tbilisi-pristupili-k-zamene-avariynykh-domov---pervuyu-mnogoetazhku-snosyat-v-varketili-271873774.html
В Тбилиси приступили к замене аварийных домов - первую многоэтажку сносят в Варкетили
В Тбилиси приступили к замене аварийных домов - первую многоэтажку сносят в Варкетили
Жители многоэтажки вселятся в новые дома через два года, обещает мэр 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T16:51+0400
2022-11-02T16:51+0400
2022-11-02T16:51+0400
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ираклий бенделиани
каха самхарадзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Программа замены аварийных зданий в Тбилиси началась с демонтажа многоэтажного здания в районе Варкетили на окраине столицы, сообщает пресс-служба мэрии столицы.Аварийный корпус находится в третьем микрорайоне Варкетили, из него во временное жилье переведены 36 семей. С процессом начала демонтажа ознакомился мэр Тбилиси Каха Каладзе и заммэра Ираклий Бенделиани.По словам Каладзе, демонтаж аварийного здания завершится до конца года, а строительство нового корпуса начнется с будущего года. Через два года жители многоэтажки получат отремонтированные квартиры, а до этого они будут жить в съемных квартирах, за которые будет платить мэрия Тбилиси.Как отметил Каладзе, программа замены аварийных зданий-сооружений была одним из самых важных его предвыборных обещаний.По словам Каладзе, в мэрии параллельно рассматривается более 20 проектов, которые находятся на разных этапах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, ираклий бенделиани, каха самхарадзе, тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, ираклий бенделиани, каха самхарадзе, тбилиси
В Тбилиси приступили к замене аварийных домов - первую многоэтажку сносят в Варкетили
Жители многоэтажки вселятся в новые дома через два года, обещает мэр
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Программа замены аварийных зданий в Тбилиси началась с демонтажа многоэтажного здания в районе Варкетили на окраине столицы, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Аварийный корпус находится в третьем микрорайоне Варкетили, из него во временное жилье переведены 36 семей. С процессом начала демонтажа ознакомился мэр Тбилиси Каха Каладзе и заммэра Ираклий Бенделиани.
По словам Каладзе, демонтаж аварийного здания завершится до конца года, а строительство нового корпуса начнется с будущего года. Через два года жители многоэтажки получат отремонтированные квартиры, а до этого они будут жить в съемных квартирах, за которые будет платить мэрия Тбилиси.
Как отметил Каладзе, программа замены аварийных зданий-сооружений была одним из самых важных его предвыборных обещаний.
"К сожалению, довольно много зданий, которые имеют разную категорию аварийности. Это первый пилотный проект, в рамках которого в Самгорском районе осуществляется демонтаж здания", - заявил Каладзе.
По словам Каладзе, в мэрии параллельно рассматривается более 20 проектов, которые находятся на разных этапах.