https://sputnik-georgia.ru/20221103/armeniya-oznakomilas-s-opytom-provedeniya-kadastra-vinogradnikov-v-gruzii-271900489.html
Армения ознакомилась с опытом проведения кадастра виноградников в Грузии
Армения ознакомилась с опытом проведения кадастра виноградников в Грузии
Для ознакомления с позицией частного сектора по данной теме члены делегации посетили винные погреба в Кахетии 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T17:02+0400
2022-11-03T17:02+0400
2022-11-03T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Делегация Фонда виноделия и виноградарства Армении озакомилась с основными достижениями и проблемами кадастровой программы виноградников Грузии, говорится в сообщении Национального агентства вина Минсельхоза Грузии.Армянская делегация посетила Грузию с целью обмена опытом реализации программы кадастра виноградников. На встрече в Национальном агентстве вина обсуждались законодательные аспекты, касающиеся кадастра виноградников.Для ознакомления с позицией частного сектора по данной теме члены делегации посетили винные погреба в Кахетии, говорится в сообщении.Фермеры в Грузии не смогут сдать виноград без выписки из кадастра >>Программа кадастра виноградников была запущена Национальным агентством вина в 2014 году. В 2021 году программа завершена в Рача-Лечхуми и Кахетии; На данном этапе она осуществляется в регионах Квемо Картли, Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети.Кадастровая программа предусматривает учет, регистрацию, паспортизацию площадей виноградников и выполнение работ по определению границ специфичных зон.По информауции Агентства, кадастр виноградников является одним из основных условий развития отрасли виноградарства и продвижения производства качественных вин. Он обеспечивает организованный и прозрачный процесс сбора урожая, а также качество и отслеживаемость виноградной продукции.В Грузии продолжается контроль за качеством винограда >>Визит армянской делегации был осуществлен при поддержке программы "Развитие частного сектора и профессионального образования на Южном Кавказе" (PSD TVET SC), которая реализуется в Грузии, Азербайджане и Армении при поддержке соответствующих ответственных министерств, и Общества международного сотрудничества Германии (GIZ), от имени Федерального министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, виноградники, армения, вино и виноделие грузии, национальное агентство вина
грузия, новости, экономика, виноградники, армения, вино и виноделие грузии, национальное агентство вина
Армения ознакомилась с опытом проведения кадастра виноградников в Грузии
Для ознакомления с позицией частного сектора по данной теме члены делегации посетили винные погреба в Кахетии
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Делегация Фонда виноделия и виноградарства Армении озакомилась с основными достижениями и проблемами кадастровой программы виноградников Грузии, говорится в сообщении Национального агентства вина Минсельхоза Грузии.
Армянская делегация посетила Грузию с целью обмена опытом реализации программы кадастра виноградников. На встрече в Национальном агентстве вина обсуждались законодательные аспекты, касающиеся кадастра виноградников.
Для ознакомления с позицией частного сектора по данной теме члены делегации посетили винные погреба в Кахетии, говорится в сообщении
.
Программа кадастра виноградников была запущена Национальным агентством вина в 2014 году. В 2021 году программа завершена в Рача-Лечхуми и Кахетии; На данном этапе она осуществляется в регионах Квемо Картли, Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети.
Кадастровая программа предусматривает учет, регистрацию, паспортизацию площадей виноградников и выполнение работ по определению границ специфичных зон.
По информауции Агентства, кадастр виноградников является одним из основных условий развития отрасли виноградарства и продвижения производства качественных вин. Он обеспечивает организованный и прозрачный процесс сбора урожая, а также качество и отслеживаемость виноградной продукции.
Визит армянской делегации был осуществлен при поддержке программы "Развитие частного сектора и профессионального образования на Южном Кавказе" (PSD TVET SC), которая реализуется в Грузии, Азербайджане и Армении при поддержке соответствующих ответственных министерств, и Общества международного сотрудничества Германии (GIZ), от имени Федерального министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).